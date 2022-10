Football f?minin : Ha?ti sait maintenant quoi faire pour aller ? la Coupe du monde

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le tirage au sort a donc eu lieu ce vendredi 14 octobre et Ha?ti a h?rit? du groupe B o? elle doit ?carter le S?n?gal et le Chili pour acc?der ? la phase finale de la Coupe du monde f?minine de la FIFA, Australie et Nouvelle-Z?lande 2023. Il ne reste qu’aux responsables de la FHF de mettre tout en oeuvre en vue de faciliter la t?che des Grenadi?res.

En cas de victoire, Ha?ti fera face le 22 f?vrier 2023 ? un adversaire beaucoup plus hupp?, ? savoir le Chili (38e) au classement de la FIFA. Le repr?sentant du football f?minin de l’Am?rique du Sud, si l’on tient compte de sa position, est une ?quipe ? prendre tr?s au s?rieux. Et pour valider son billet pour le mondial, Ha?ti va devoir sortir le grand jeu.

