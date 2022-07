Football f?minin : Les USA, le premier obstacle ? franchir pour que Ha?ti esp?re aller en Oc?anie

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La s?lection f?minine ha?tienne de football qui avait survol? le tour pr?liminaire des ?liminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA, Australie et Nouvelle-Z?lande 2023, en battant respectivement le Guatemala (6-0); Saint-Vincent (11-0); ?les Vierges Britanniques (21-0) et Cuba (6-0), a eu droit ? un camp d’entra?nement de deux semaines ? San Jos?, suivi de deux rencontres amicales internationales face au Costa Rica, ponctu?es par une d?faite (1-2) et une victoire (4-2). Il s’agit pour les responsables de la FHF, de mieux pr?parer les Grenadi?res, et ce pour qu’elles aient la possibilit? damer le pion et de traiter d’?gal ? ?gal aux g?ants de leur groupe, ? savoir les USA, le Mexique et la Jama?que.

A entendre le s?lectionneur national, Nicolas Del?pine : son ?quipe, au terme des deux semaines de la pr?paration du c?t? de Costa Rica, monte en puissance, et il avoue qu’une tr?s bonne ambiance se profile ? l’horizon pour les Grenadi?res. De retour en s?lection apr?s deux ans, Ruthny Mathurin cro?t savoir que ses co?quipi?res seront ? la hauteur. Melchie Dumornay n’est pas en reste, elle se dit pr?te ? en d?coudre face aux adversaires d’Ha?ti tout en pr?cisant qu’elle respecte les Am?ricaines, mais elle n’a aucun craintif pour les co?quipi?res de Megan Rapinoe.

Effectifs des deux pays (Ha?ti et USA)

Autour de Rapinoe (36 ans); Alexandra Morgan Carrasco (33 ans) et Aubrey Renee Kingsbury (30 ans), le s?lectionneur national des USA, en parlant de Vlatko Andonovski, le natif de la Mac?doine du Nord, ne fait que rajeunir l’?quipe aux banni?res ?toil?es en int?grant de talentueuses footballeuses, entre autres, Margaret Purce (26 ans), Sophia Olivia Smith (23 ans), Mallory Diane Pugh (22 ans), Catarina Macario (24 ans), Emily Ann Fox (23 ans) et sans oublier des joueuses d?j? confirm?es au plus haut niveau du football mondial, telles que Casey Grace Murphy (26 ans) et Ashley Marie Hatch (27 ans).

En ce qui concerne Ha?ti, le noyau dur de sa s?lection est compos? des joueuses ayant fait leur classe dans le football f?minin ha?tien (U15, U17, U20 et Senior) et qui jouent pour la plus part en France, soit en D1 Arkema : N?rilia Mond?sir ; Melchie Dumornay; Batcheba Louis; Roselord Borgella et Kethna Louis et en D2 : Roseline Eloissaint; Sherly Jeudy; Mikerline Saint-F?lix ; Chelsea Surpris; Jennyfer Limage; Tabita Joseph et Bethina Petit-Fr?re. Dans ce petit exercice, il faut aussi noter la pr?sence de Milan Pierre-J?r?me, Lara Larco, Claire Constant qui fait figure de n?ophyte et Ruthny Mathurin qui font les beaux jours de leur ?quipe de football au niveau universitaire aux ?tats-Unis d’Am?rique.

Si l’?quipe am?ricaine semble n’avoir aucun point faible, le constat est bien diff?rent pour Ha?ti qui renforce son effectif avec des jeunes joueuses (U20) certes talentueuses, mais qui ne sont plus en comp?tition depuis avant 22 mai 2021 et qui se faisaient le 8 mars 2022 ridiculiser par les USA (6-0) en huiti?mes de finale du championnat U20 de la CONCACAF en R?publique dominicaine. Quatre mois, ces jeunes Grenadi?res seront-elles pr?tes face ? la machine que repr?sente l’?quipe am?ricaine ?

Pr?paration des deux pays (USA – Ha?ti)

Du 23 f?vrier au 28 juin 2022, les Am?ricaines ont disput? cinq rencontres amicales, inscrivant au passage 28 buts et n’encaissant qu’un petit but face ? Ouzb?kistan lors de la victoire (9-1) au premier match avant de gagner le deuxi?me (9-0). Elles ont aussi lamin? Islande (5-0) et gagn? r?cemment contre la Colombie (3-0) et (2-0) pour boucler leur pr?paration en vue du championnat de la CONCACAF feminin qui se tiendra ? Monterrey, au Mexique du 4 au 18 juillet.

Du c?t? des Ha?tiennes, elles ont eu droit ? un camp d’entra?nement de deux semaines au Costa Rica, disput? au passage deux rencontres amicales internationales pour un bilan d’une d?faite (2-1) et une victoire qualifi?e d’historique par Nicolas Del?pine (4-2). Du 17 f?vrier au 28 juin, elles ont disput? six matches : 5 victoires, 1 d?faite, 49 buts inscrits et 4 encaiss?s.

Histoire des face ? face

Du 24 avril 1991 au stade Sylvio Cator lors de la premi?re ?dition du championnat f?minin de la CONCACAF ? 28 janvier 2020, Am?ricaines et Ha?tiennes se sont affront?es ? cinq reprises. Lors de la premi?re rencontre, bien qu’elles jouaient ? domicile, les Grenadi?res s’?taient fait humilier (10-0) par les futures championnes du monde. Le 28 octobre 2010, Ha?ti avait r?duit de moiti? l’?cart de buts encaiss?s en se faisant battre par (5-0). Les deux pays avaient jou? deux autres matches en 2015, victoire (5-0) le 17 septembre pour les Am?ricaines qui allaient r?cidiver trois jours plus tard, soit le 20 septembre (8-0). Plus pr?s de nous, le 28 janvier 2020, lors l’ultime phase des ?liminatoires des Jeux olympiques de Tokyo, la bande ? N?rilia, Melchie, Kethna, Batcheba et Roseline Eloissaint qui avait inscrit un but de la t?te, mais refus? par l’arbitre centrale, n’a pu ?viter la d?faite (0-4) face ? la machine am?ricaine. Toutefois, on notera que c’est le plus petit score encaiss? par une s?lection ha?tienne senior (feminine) face ? les ?tats-Unis d’Am?rique.

Au regard de l’histoire des face ? face des deux s?lections et les forces (joueuses) en pr?sence, les Am?ricaines ont les faveurs des pronostics. Cependant, le noyau dur des Grenadi?res ont de tr?s bons souvenirs face aux Am?ricaines dans la cat?gorie juv?nile. Dire qu’en plus qu’elles s’?taient soumises ? une pr?paration ad?quate ? San Jos?, au Costa Rica, il faut croire qu’elles ne vont pas se pr?senter en victimes expiatoires face ? les ?tats-Unis d’Am?rique, et ce malgr? leur statut de num?ro mondial au classement de la FIFA et doubles tenantes du titre de la Coupe du Monde.

Le rendez-vous est pris pour ce lundi 4 juillet ? l’estadio Universitario de Nuevo Leon (San Nicolas de los Garza) entre les s?lections f?minines des ?tats-Unis d’Am?rique et Ha?ti pour se faire une premi?re id?e du comportement des Grenadi?res dans le Championnat f?minin de la CONCACAF, qualificatif ? la Coupe du Monde de la FIFA, Australie et Nouvelle-Z?lande 2023 et aux Jeux olympiques de Paris 2024.