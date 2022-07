Football f?minin : match choc entre le Mexique et Ha?ti ce 7 juillet

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Malgr? sa d?faite (0-3) face aux quadruples championnes du monde am?ricaines, les Grenadi?res, si l’on tient compte de leur comportement d’ensemble, peuvent encore esp?rer dans la course ? la qualification au Mondial oc?anien 2023 et aux Jeux olympiques de Paris 2024. Au fait, elles ont pu cr?er trois grosses occasions de but, dont un penalty rat?, de quoi montrer qu’elles ne se pr?sentaient pas en victimes expiatoires face aux g?antes am?ricaines, reines du football f?minin mondial.

Le Mexique n’est autre qu’un adversaire contre lequel Ha?ti n’a toujours pas gagn? un match (toutes comp?titions et cat?gories confondues). Chez les filles, les Mexicaines, du 30 ao?t 1998 (1-7), en passant par le 24 f?vrier 2004 (0-5) et le 21 novembre 2014 pour finir par le dernier face-?-face entre les deux protagonistes qui remonte au 22 juillet 2018 (0-3), Ha?ti n’a toujours pas eu la moindre victoire. Bilan : 4 matches, 1 but inscrit et 16 buts encaiss?s.

Il va falloir que les Grenadi?res dominent la transition de la d?faite pour qu’elles puissent rester vivantes au championnat f?minin de la CONCACAF. Au vu de la prestation des Mexicaines battues (0-1), et ce, avec au passage un penalty loup? par une attaquante jama?caine, Corventina et ses co?quipi?res semblent bien arm?es pour aller chercher un r?sultat positif contre l’?quipe locale qui aura, sans l’ombre d’un doute, le support du public.

Reste ? savoir si le s?lectionneur national, Nicolas Del?pine, saura quoi faire pour aligner un onze capable de rivaliser et d’imposer, voire de dicter sa loi au Mexique qui, visiblement, est une ?quipe prenable et qui est largement ? la port?e des Grenadi?res.

Avant le coup d’envoi de la rencontre qui doit opposer le Mexique et Ha?ti ce jeudi 7 juin au stade universitaire de Nuevo Leon, sis ? Monterrey au Mexique, dans le cadre du championnat f?minin de la CONCACAF, qualificatif ? la Coupe du monde de la FIFA, Australie et Nouvelle-Z?lande 2023 et aux Jeux olympiques de Paris 2024, les Grenadi?res (-3) sont derni?res au classement avec z?ro point et les Mexicaines (-1) sont avant-derni?res sans aucun point.