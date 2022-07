Football f?minin : nouvelle distinction pour Corventina qui attire les plus grands clubs europ?ens

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Il ne reste qu’? souhaiter voir Melchie Da?lle Dumornay int?grer un grand club europ?en, disputer la Ligue des Champions et, qui sait, remporter une plus grande distinction individuelle, car vu l’immense talent de Melchie Da?lle Dumornay, s’il arrive ? s’imposer dans la cour des grands, rien ne lui est impossible.

Pour sa premi?re saison dans l’Hexagone, la jeune crack r?moise a inscrit 9 buts en 18 apparitions, toutes comp?titions confondues (7 buts en premi?re division). Ses bonnes performances ont tap? dans l’oeil du PSG. Mais pas seulement. Toujours d’apr?s nos sources, Manchester United et Chelsea figurent parmi les clubs qui courtisent le jeune milieu offensif. Reims aimerait la conserver une saison de plus, mais pourrait se r?soudre ? la vendre d?s cet ?t?, sachant que son contrat se termine l’an prochain.

C’est ? juste titre que la CONCACAF attribue donc le troph?e r?compensant la meilleure jeune joueuse du championnat ? Melchie Dumornay, la plus brillante des Grenadi?res et cadre de l’?quipe du Stade de Reims, D1 Arkema en France ! Il faut aussi signaler que Corventina fait partie ?galement de l’?quipe (XI) type du championnat f?minin de la CONCACAF remport? par les USA aux d?pens du Canada.

Bien qu’elle ait vu Ha?ti quitter le championnat f?minin de la Concacaf aux portes des demi-finales pour passer par les barrages apr?s sa d?faite (0-4) devant la Jama?que, Corventina a, par deux fois, touch? le poteau et a adress? deux caviars afin de permettre ? Ha?ti de marquer au moins un but.

Devant le Mexique, elle a ?t? tout simplement impressionnante en distribuant deux caviars emmenant aux deux penalties transform?s en buts par Roselord Borgella (1-0) et N?rilia Mond?sir (2-0), et c’est elle aussi qui avait obtenu le coup franc transform? en but par Sherly Jeudy (3-0).

Le troph?e r?compensant la meilleure jeune joueuse du championnat f?minin de la CONCACAF 2022, qualificatif ? la Coupe du monde de la FIFA, Australie et Nouvelle-Z?lande 2023 et aux Jeux olympiques de Paris 2024, a ?t? attribu? sans surprise ? Melchie Da?lle Dumornay. Une r?compense qui ne fait que confirmer, malgr? les deux d?faites des Grenadi?res, l’immense talent du milieu de terrain du Stade de Reims.

