Football f?minin : Tout savoir sur les derni?res prestations de nos Grenadi?res en France

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Parall?lement, la D2 f?minine fran?aise ?tait de retour. Dans le groupe A, sans Roseline Eloissaint, le FC a ?t? battu ? domicile (0-2) par Le Mans. En l’absence de ses deux nouvelles recrues ha?tiennes (Dayana Pierre-Louis et Rose-Alya Marcellus), le GPSO Issy a ?t? surpris ? domicile (0-4) par le Racing Club Strasbourg. Malgr? Bethina Petit-Fr?re (titulaire) et Babita Joseph (entr?e en jeu ? la 75e ? la place d’Andr?a Salaun), l’?quipe du Stade Brestois a ?t? battue ? domicile (1-2) par Lille.

Bien qu’elle soit l’auteure du plus beau but de la derni?re saison, Batcheba Louis a d?but? la saison sur le banc des rempla?antes au sein de l’?quipe du FC Fleury 91, victorieuse de l’En-Avant Guingamp (3-0) en d?placement. La Grenadi?re a d? attendre deux minutes avant l’heure de jeu pour faire son entr?e en jeu ? la place de Dominika Grabowska (58e).

Dans le second acte, l’entra?neure Amandine Miquel a fait entrer Kethna Louis ? la place de Shana Chossenotte (57e). Dans les minutes qui suivent, Melchie Da?lle Dumornay, dite Corventina, allait r?duire la marque pour les siennes. ? l’origine de ce but, la Grenadi?re, lanc?e en profondeur, a gagn? son duel contre une d?fenseure adverse, en pleine surface de r?paration, elle a su glisser le cuir entre les jambes de la porti?re de l’Olympique Lyonnais (1-2, 63e).

Au coup d’envoi de l’?dition 2022 – 2023 de la D1 Arkema, cinq Ha?tiennes ont ?t? au rendez-vous. N?rilia Mond?sir aclaqu? un doubl? pour Montpellier HSC, Melchie Da?lle Dumornay a fait trembler les filets des championnes en titre pour le Stade de Reims et Roselord Borgella a rat? son penalty lors de la d?faite de Dijon FCO. Kethna Louis (Reims) et Batcheba Louis (FC Fleury 91) ont d?but? la journ?e inaugurale sur le banc des rempla?antes avant de faire leur entr?e en jeu. Petit tour d’horizon sur le comportement d’ensemble de nos Grenadi?res dans la D1 Arkema en France !

