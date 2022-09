Football f?minin : Une dizaine de Grenadi?res en deuxi?me division en France

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Deux joueuses tr?s importantes dans le dispositif tactique de la s?lection f?minine ha?tienne de football, jouent au sein de l’?quipe du Grenoble Foot 38. Il s’agit de Sherly Jeudy et de Jennyfer Limage. Les Grenobloises sont en plus entra?n?es par le s?lectionneur des Grenadi?res, Nicolas Del?pine. Pour d?buter la saison en D2, le Grenoble Foot 38 aura affaire ? Le Puy Foot 43 Auvergne.

Pour sa part, l’?quipe de GPSO Issy-les-Moulineaux, apr?s avoir ?t? rel?gu?e en D2, a perdu ses deux Grenadi?res, ? savoir Batcheba Louis transf?r?e au FC Fleury 91 et Roselord Borgella qui a rejoint l’?quipe de Dijon FCO. Pour remplacer ces derni?res, le GPSO a fait appel ? deux autres Ha?tiennes: Dayana Pierre-Louis, ancienne de l’AS Tigresse et Rose-Allya Marcellus qui ?tait championne avec l’Exafoot de L?og?ne lors de la derni?re ?dition du championnat f?minin ha?tien de la D1. Pour ses d?buts en D2 f?minine, GPSO et ses Grenadi?res seront face au Racing Club Strasbourg Alsace.

