Football : Ha?ti et ses amput?s ? la Coupe du Monde

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La d?l?gation ha?tienne forte de 24 personnes dont 14 footballeurs et 10 officiels, est ? pied d’oeuvre en T?rkiye o? elle s’appr?te ? disputer pour la quatri?me fois de suite la Coupe du Monde de football des amput?s dans le groupe comportant le pays h?te, ? savoir la T?rkiye, la France et le Lib?ria.

Faire mieux que les ?ditions de 2010 en Argentine, 2014 et 2018 au Mexique, tel est le leitmotiv de la s?lection nationale de football des amput?s entra?n?e par le s?lectionneur Rochenel Pierre, championne de l’Am?rique du Nord, Centrale et Cara?be. Avant de fouler le sol turc, le 9 juillet dernier en match amical, les Grenadiers avaient malmen? les USA (6-0), comme pour montrer qu’ils sont pr?ts ? faire flotter bien haut le drapeau ha?tien lors de cette comp?tition.

<>, a laiss? entendre Saviola Charles, meilleur buteur du dernier championnat, qualificatif ? la Coupe du Monde, organis? au Mexique.

Dans le groupe A, les Grenadiers amput?s d?buteront la Coupe du Monde face ? Lib?ria, le 1er octobre avant de jouer respectivement la France et la T?rkiye les 2 et 3 octobre, et ce, avec pour objectif principal de rallier une place pour la suite de la comp?tition.

<>, a comment? la directrice administrative, Marie Sofonie Louis.

Si en Ha?ti des efforts financiers ont ?t? faits pour permettre ? la s?lection ha?tienne de football des amput?s de se rendre aux ?tats-Unis pour peaufiner sa pr?paration, acheter des billets d’avion et avoir des frais disponibles pour les joueurs, en Floride, Delva Calcio Bonboul de notre confr?re Blanc Delva ?lys?e, avait remis la somme de 5 000 dollars am?ricains aux responsables de l’Association Ha?tienne de Football des Amput?s (AHFA), de quoi supporter ?conomiquement la d?l?gation ha?tienne.

Dans la liste des 14 Grenadiers amput?s retenus, Kervens Cin?us (bless?) a ?t? remplac? par l’attaquant Carnot Dorvil, un natif de la ville du Cap-Haitien. A c?t? de Saviola Charles, v?ritable fer de lance de la ligne d’attaque ha?tienne, Redondo El Principe Richard, meilleur buteur de la derni?re Coupe du Monde en 2018 avec 8 r?alisations, sera bel et bien pr?sent pour Ha?ti.

Voici la liste des 14 Grenadiers s?lectionn?s par Rochenel Pierre :

Gardiens (2) : John Baby Jean (#1) et Emmanuel Ladouceur (#12)

D?fenseurs (4) : Manley Osias (#6, cap); John Antoine (#4); Guyard Merjuste (#2) et Alain Isra?l (#19)

Milieux de terrain (2) : Mykender Baltazar (#8); John Spinoza (#7), Fritz Gerald Laguerre (#16), Junior Joseph (#5)

Attaquants (4) : Carnot Dorvil (#18); Stanley Gustave (#11); Redondo El Principe Richard (#9) et Saviola Charles (#10).

Ce qu’il faut savoir sur les principes du footbal des amput?s

D’abord, le football pour personnes amput?es r?pond ? des r?gles sp?cifiques, comme toute discipline adapt?e ? un handicap. Le jeu se d?roule sur un terrain de 60 m?tres sur 40 (maximum 70 m X 60) soit un demi-terrain de foot classique. Il comporte deux cages de buts de hauteur maximale de 2,2m, d’une largeur de 5m x 1m (profondeur) et un ballon standard FIFA.

Puis, le match se joue en 2 p?riodes de 25 minutes avec une mi-temps d’une dizaine de minutes. Un temps mort de deux minutes est autoris? par ?quipe et par match. L’?quipe est compos?e de 7 joueurs (6 joueurs de champ, un gardien) et des rempla?ants.

Ensuite, les joueurs de champ (hors gardien de but) doivent ?tre amput?s d’un membre inf?rieur. Le gardien de but doit ?tre amput? d’un membre sup?rieur, donc une main. Les joueurs ne peuvent pas utiliser leurs b?quilles et leur moignon pour manipuler le ballon. Si cela arrive, c’est consid?r? comme <> sauf si c’est involontaire.

Et finalement, l’utilisation de la b?quille contre un joueur entra?ne l’exclusion et un penalty et le hors-jeu n’existe pas dans le football pour handicap?s.