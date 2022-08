Football : Ha?ti perd une place au classement de la FIFA

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Depuis son dernier match disput? et gagn? (6-0) le 14 juin 2022 face ? Guyana en Ligue B des nations de la CONCACAF, Ha?ti n’a jou? jusque-l? aucune rencontre. Cons?quence imm?diate, les Grenadiers ne font que r?gresser au classement mondial de la FIFA. Pour trouver leur trace, il faut aller dans la deuxi?me partie du tableau o? ils sont plac?s entre la Zambie (87e, avec 1270 points) et la Syrie (89e, avec 1265 points).

Pointant en 88e position avec 1269 points au classement g?n?ral, les Grenadiers restent fig?s ? la 10e place dans la zone CONCACAF. Ils sont devanc?s par le Mexique (12e), les USA (14e), le Costa Rica (34e), le Canada (43e), le Panama (61e), la Jama?que (62e), le Salvador (71e), le Honduras (80e) et Cura?ao (84e). En revanche, les Ha?tiens sont mieux class?s que les hommes de Trinidad et Tobago (101e), Guatemala (118e), Antigua et Barbuda (132e), le Nicaragua (139e), Saint-Kitts et Nevis (140e), Suriname (143e) ou encore R?publique dominicaine (151e).

Dans l’attente du prochain classement mondial de la FIFA qui sera publi? le 6 octobre, Ha?ti qui n’aura aucun match amical durant la tr?ve du mois de septembre, est bien lotie dans le classement du mois d’ao?t par rapport ? ses deux prochains adversaires en Ligue B des nations de la CONCACAF dont la reprise est pr?vue pour le mois de mars 2023. Leurs prochains adversaires sont les Bermudes (168e, avec 977 points) et Montserrat (178e, avec 940 points).