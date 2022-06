Football : Ha?ti renonce ? participer ? la prochaine Coupe du monde U-20

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

<>, peut-on lire dans la note publi?e par les membres du Comit? de normalisation.

Dans la foul?e, la FHF avait soumis ? la CONCACAF une liste de 60 joueurs devant repr?senter Ha?ti dans cette comp?tition, liste qui avait d’ailleurs ?t? rendue publique par les autorit?s du football de la r?gion. Annonc? comme s?lectionneur national des U20, Jean Chrysostome Jr Natoux avait refus? de prendre les commandes de l’?quipe ainsi que Webbens Princim?, dit Itala.

Ces derniers n’ont pas oubli? que les s?lections f?minines U17 et U20, entra?n?es par Fiorda Charles et Harold Edma, qui ne s’?taient pas soumises ? temps ? une pr?paration ad?quate, avaient mordu la poussi?re de la plus mauvaise des mani?res. En quart de finale, les U17 ont ?t? humili?es (6-0) par les USA et les U20 s’?taient fait an?antir par la R?publique dominicaine (3-0) en huiti?me de finale. Dans ce petit jeu, ils croient savoir que les m?mes causes produisent les m?mes effets, car ? moins d’une quinzaine de jours du coup d’envoi du tournoi U20 de la CONCACAF, les jeunes Grenadiers n’existent que sur le papier.

Si Ha?ti devait y participer, elle aurait ? affronter Trinit?-et-Tobago le 19 juin, Suriname le 21 juin et le Mexique le 23 juin. Pour certains observateurs, il s’agit d’une d?cision de sagesse de la part des membres du Comit? de normalisation qui, pour ?viter qu’Ha?ti soit la ris?e des ?quipes de la r?gion, devaient prendre la m?me d?cision en ce qui concerne les ?quipes f?minines U17 et U20.

Rappelons que la note de la FHF pr?cise : Entre-temps, la f?d?ration reste concentr?e sur les activit?s en cours dans le cadre de la participation des Grenadiers et Grenadi?res ? la Ligue des Nations de la CONCACAF, ? la derni?re phase des ?liminatoires de la Coupe du monde f?minine Australie Nouvelle-Z?lande 2023 et autres comp?titions futures >>.

A titre d’information, le tournoi U20 de la CONCACAF 2022 aura lieu du 18 juin au 3 juillet prochains au Honduras sans la pr?sence d’Ha?ti qui vient de d?cliner sa participation. Il servira ?galement d’?liminatoires pour la Coupe du monde U20 masculine de la FIFA, Indon?sie 2023 o? les pays qui vont atteindre les demi-finales seront qualifi?s pour la phase finale du Mondial et les deux finalistes pour le tournoi de football des Jeux olympiques Paris 2024.