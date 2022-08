Football : l’arbitre Nad?ge Janvier r?ve d’?tre parmi les meilleurs sifflets

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Un premier pas qui lui a servi de pr?paration

En 2007, Nad?ge Janvier d?couvre son amour pour le foot. Pourtant, la jeune femme a d? attendre l’ann?e 2016, apr?s avoir assist? ? un match de football, pour d?couvrir sa passion pour l’arbitrage. Laquelle va d?clencher sa <>, explique Nad?ge qui se souvient de ce jour comme si c’?tait hier.

? 17 ans, Nad?ge Janvier a commenc? ? se faire une place dans les championnats de vacances comme arbitre. Elle a d?but? en 2017, devenant la premi?re femme ? arbitrer un match amateur masculin ? J?r?mie. Depuis, elle a dirig? plusieurs rencontres. Auparavant, elle avait l’habitude de discuter avec des amis des rencontres internationales, nous confie la dame au sifflet.

La native de J?r?mie s’est illustr?e avec deux parties, lors d’un match de huiti?me de finale opposant ASCG et Foul Panik, deux ?quipes habitu?es des championnats de vacances r?alis?s ? J?r?mie. Et l’autre, au championnat <> organis? par le Comit? des activit?s sportives et culturelles de Sainte-H?l?ne (CASCH).

Entre insultes sexistes et col?res des fans

Les championnats de vacances, c’est le plaisir et surtout l’ambiance, mais ils sont souvent le th??tre de f?cheux incidents entre fanatiques, joueurs et arbitres. Nad?ge, en tant qu’arbitre centrale et parfois assistante, n’?chappe pas ? cette triste r?alit?.

<>, confie la jeune femme. Elle admet toutefois que ces propos venus parfois d’une fraction des supporters des ?quipes sont en g?n?ral tr?s blessants.

Par ailleurs, la jeune arbitre ne compte pas rester ? ce niveau ; elle vise le championnat D1 national et pourquoi pas l’international ? se questionne-t-elle. Elle conseille aux jeunes filles int?ress?es et qui exercent l’arbitrage de continuer ? croire dans leurs r?ves et aussi de continuer ? appliquer les lois du football.

De plus en plus d’appr?ciation du public

<>, argumente Ralph Simon. <>, poursuit-il. Le responsable de communication du championnat <> ? Sainte-H?l?ne, l’un des quartiers populaires de la ville de J?r?mie, croit fermement que cette jeune fille va se faire un nom au niveau de l’arbitrage sur le plan national et international. <>, conclut-il.

Pour la tante de la jeune arbitre, Louis Jean Mirlande, cette passion et ce sens des responsabilit?s ?taient pr?sents chez elle d?s son plus jeune ?ge. Elle dit esp?rer que, gr?ce ? l’arbitrage, Nad?ge va pouvoir aider sa famille. D’autres spectateurs et amants du foot n’arr?tent pas de faire l’?loge de Nad?ge Janvier et de son sang-froid lorsqu’elle est sur un terrain de football.

Il est ? noter que la jeune fille de 22 ans a d?j? suivi plusieurs formations relatives ? l’arbitrage. C?libataire, elle n’a pas encore d’enfant et ne vit que pour le foot et le plaisir des fans des championnats de vacances de football.

Flavien Janvier [email protected]