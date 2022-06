Football : Les Grenadi?res d?butent leur pr?paration au Costa Rica

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

En vue de prendre part ? ce stage, le premier groupe de la s?lection nationale f?minine est arriv? au Costa Rica (vendredi 17 juin). Il est compos? en grande partie des Grenadi?res qui ?voluent en D1 et D2 Arkema en France. Elles vont entamer les pr?paratifs pour la derni?re phase des ?liminatoires du mondial f?minin de la FIFA, Australie-Nouvelle-Z?lande 2023.







Ce premier groupe est compos? de 14 Grenadi?res. Ce sont : N?rilia Mond?sir, Sherly Jeudy, Kethna Louis, Batcheba Louis, Melchie Da?lle Dumornay, Mikerline Saint-F?lix, Roselord Borgella, Chelsea Surpris et Jennyfer Limage qui jouent en France et celles venues des USA et du Canada : Claire Constant, Meghane St-Cyr, Milan Pierre J?rome, Lara Sophia Larco et Ruthny Mathurin. Les membres du staff technique dont le s?lectionneur Nicolas Del?pine sont bel et bien sur place. Les Grenadi?res venues d’Ha?ti : Nahomie Ambroise, Maudeline Moryl, Dayana Pierre-Louis et Darlina Florsie Joseph, sont attendues ? San Jose dans la soir?e du samedi 18 juin.



A en croire l’unit? de communication de la FHF, pour d?marrer les activit?s de ce rassemblement, Nicolas Del?pine a opt? pour un programme souple avec une seule s?ance d’entra?nement. En plus, certaines joueuses, dont les nouvelles, entre autres auront une s?ance individuelle avec le coach avant de consacrer une heure aux soins en vue de trouver la forme id?ale.







Les 25 et 28 juin, les ?quipes ha?tienne et costaricienne, engag?es au championnat f?minin de la CONCACAF dans les groupes A et B, vont se mesurer en amical pour peaufiner leurs pr?parations ? quelques jours du coup d’envoi de la comp?tition qui se tiendra du 4 au 14 juillet ? Monterrey (Mexique).



Dans le groupe A, les co?quipi?res de Corventina auront ? croiser le fer face aux USA (4 juillet), au Mexique (7 juillet) et ? Suriname (11 juillet) pour tenter de prendre une place dans ce groupe, synonyme de qualification pour les demi-finales et r?ver, pourquoi pas, de chiper l’une des places donnant acc?s ? la Coupe du Monde de la FIFA, Australie et Nouvelle-Z?lande 2023 ou encore aux Jeux olympiques de Paris 2024.