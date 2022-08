Football U14 : Ha?ti bat Porto Rico (2-0) et conserve son titre de champion

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Apr?s avoir gagn? la premi?re ?dition du tournoi de d?veloppement de la Cara?be baptis? : CFU Challenge Series U14 gar?ons en 2021, la s?lection ha?tienne a r?cidiv? cette ann?e. Pour y parvenir, elle a tout ?cras? sur son passage avant de prendre la longueur de Porto Rico en finale (2-0). Ce dernier a pourtant donn? du fil ? retordre aux petits Grenadiers qui ont d? s’employer pour ouvrir le score avant le premier quart d’heure de la rencontre. Jackson Saintilnord (13e, 1-0), b?n?ficiant d’une passe en profondeur, a pris de vitesse la d?fense adverse ainsi que le portier, sorti en catastrophe, pour catapulter le cuir au fond des filets.

Avant la pause, les prot?g?s d’Eddy C?sar ont presque tout tent? pour aggraver le score, mais on en reste l? pour le score ? la mi-temps (1-0) en faveur l’?quipe ha?tienne, accr?dit?e d’une excellente rencontre.

Avant le second but d’Ha?ti inscrit en toute fin de match par Angelo Laur? qui, avant de marquer ce but, a r?alis? un festival de passe avec Franco C?lestin, les Portoricains faisaient jusque-l? illusions. Ces derniers ont cr?? deux belles occasions, mais vraiment mettre en p?ril le dernier rempart de la s?lection ha?tienne.

Au terme de la rencontre bien ma?tris?e et gagn?e (2-0) face ? Porto Rico, Ha?ti, championne en 2021, ne fait que conserver son troph?e, et ce avec maestria : 5 matches jou?s, 24 buts inscrits et aucun encaiss?. Au cours de cette comp?tition, Ha?ti avait fait le plein en phase de poule, en corrigeant les ?quipes de Saint-Kitts et Nevis (5-0) ? l’aller et (6-0) au retour et Aruba (4-0) ? l’aller et (7-0) au retour.

A l’issue de l’?dition 2022 de la CFU Challenge Series U14 gar?ons, un seul troph?e a ?chapp? ? la s?lection ha?tienne des moins de 14 ans, celui du meilleur buteur gagn? par Boyce (Guyane fran?aise) avec 7 buts devant Luis Pereyra (RD) et Franco C?lestin (Ha?ti) qui ont chacun inscrit 6 buts. Pour le reste, le troph?e de meilleur gardien est attribu? ? Charleston Domond qui n’a encaiss? aucun but et celui de meilleur joueur de la comp?tition revient ? Franco C?lestin, tr?s brillant tout au long de la comp?tition.

Si rien ne va plus pour Ha?ti, et ce dans divers domaines, le footbal juv?nile ha?tien en revanche, se porte bien au niveau de la Cara?be. Ce nouveau troph?e remport? haut la main confirme le talent de nos vaillants jeunes footballeurs.