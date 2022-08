Football U14 : Ha?ti fait plier Aruba (4-0) et reste leader de son groupe

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Il a inscrit le premier but ? la suite d’un festival de dribbles r?alis? dans la d?fense adverse avant d’ajuster le portier; le deuxi?me but vient, de part son bon placement et le troisi?me n’est autre qu’un petit bijou, une reprise acrobatique qui laisse pantois le portier d’Aruba..

A la reprise, Eddy C?sar, en faisant entrer Franco C?lestin, a fait un coaching payant. Avant le festival offensif de Franco C?lestin, auteur d’un tripl? (58e, 68e et 70e), c’est le d?fenseur Dave Bernard (48e, 1-0) qui a d?bloqu? la situation pour la s?lection ha?tienne des moins de 14 ans. A l’origine du premier but, un corner repris de la t?te par Dave Bernard.

Comme ce fut le cas lors du premier match des petits Grenadiers dans cette comp?tition gagn? face ? Saint-Kitts et Nevis (5-0), le s?lectionneur national Eddy C?sar a align? le m?me onze avec : Charleston Domond (GK).- Dave Bernard, Miguel Joseph, Rolph Casillas Julien (cap), Angelo Laur?, Emerson Laiss?, Fedson Joissaint, Jorgenson Jean, Alexander Kernisant, Medinel Zamor et Djouny Jean Philippe.

