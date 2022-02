Forfait face a New England, le Cavaly AS de Leogane risque gros

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le Cavaly AS de Leogane est elimine sans jouer face a la franchise americaine evoluant dans la Major League Soccer (MLS), le New England Revolution. Les dirigeants du club de la cite d’Anacaona ont du frapper presque a toutes les portes, entre autres, les mninisteres des Sports et des Affaires etrangeres en Haiti, sans oublier deux membres du Congres americain, la Federation haitienne de football et le bureau du senateur Patrice Dumont. Malgre tout, le consulat americain n’a pas bronche et est reste ferme sur sa decision, celle de ne pas attribuer de visas a la delegation du club champion national en 2007.

Dans ce petit jeu, il faut croire que les demarches devant aboutir a l’obtention de visas americains pour la delegation de 28 personnes du Cavaly AS de Leogane a un cout. Dire qu’en plus pour preparer les deux rencontres comptant pour les huitiemes de finale de la Ligue des Champions face a New England, l’equipe championne en titre de la Caraibe avait repris l’entrainement en novembre 2021. Dans la foulee, le Cavaly AS, en vue d’offrir une feroce opposition a son adversaire, a ete tres actif sur le marche des transferts. Il a pu attirer deux cadres de l’Arcahaie FC, Olnyck Alesy et Clifford Thomas, le buteur du Tempete FC de Saint-Marc a savoir Dumy Fede, le portier de l’America FC des Cayes, Freedom Decosa ou encore le vaillant defenseur de l’AS Capoise, Huguens Michel.

Pour loger, nourrir et blanchir plus d’une trentaine de personnes pendant plus de trois mois en l’absence du championnat national de D1, discontinue depuis juin 2021, le Cavaly AS a du casser sa tirelire pour repondre aux besoins financiers, entre autres, des joueurs et des membres du staff technique. A en croire un dirigeant du club, des reservations d’hotel et un autobus pour accueillir la delegation du Cavaly AS de Leogane, ont ete faites a Boston (MA).

Vu que le Cavaly AS n’avait beneficie de l’aide d’aucun sponsor, excepte le support financier de l’Association des journalistes sportifs de Leogane, Magnat ecole professionnelle ou encore la BRH, on est en droit de se demander ou les dirigeants on trouve les ressources financieres pour repondre aux exigences que necessitent les preparations de cet evenement de grande envergure.

Si l’on se fie aux propos de Yves Rebecca, vice-president du Cavaly AS de Leogane, qui avait repondu aux questions de Magik9, la Concacaf avait octroye une enveloppe de 70 000 dollars americains aux dirigeants du Cheval rouge afin de completer les fonds devant permettre au club de se rendre aux USA et jouer contre New England. Reste a savoir si le Cavaly AS, qui n’avait pas pu effectuer le voyage, doit retourner ce fonds a l’instance supreme du football de la zone.

Qui plus est, la Concacaf, apres avoir annonce que le Cavaly AS de Leogane a pris la decision de se retirer dans la competition, a clairement fait savoir que le dossier a ete transmis a sa commission de discipline. Il va sans dire qu’une epee de Damocles pend au-dessus de la tete du club leoganais qui risque gros. Quel serait la nature des sanctions, si elles en auront, qui seront appliquees contre le Cavaly AS de Leogane ? Ce dernier a-t-il les reins solides pour resister a toutes eventuelles sanctions de la Concacaf ?

Certains observateurs qui commentent le dossier du club leoganais se demandent : pourquoi le Cavaly AS de Leogane, au lieu de faire jouer son match en Republique dominicaine, avait pris la decision de disputer les deux rencontres comptant pour les huitiemes de finale de la Ligue des Champions de la Concacaf a Boston ? Les dirigeants ne savaient-ils pas qu’il serait difficile de beneficier de visas americains pour se rendre la-bas ?

Un fait est certain, le Cavaly AS de Leogane, en vue d’affronter l’equipe de New England Revolution en huitiemes de finale de la Ligue des Champions de la Concacaf, avait consenti beaucoup de sacrifices mais qui ne servent a rien. Au contraire, une crise financiere deja visible ouvre bien grand ses bras a l’equipe championne de la Caraibe en titre qui saura quoi faire la prochaine fois, tout en evitant de mettre les charrues avant les boeufs.