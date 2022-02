Fort de son recital (11-0) face a Saint-Vincent, Haiti reste leader du groupe E

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Titulaires face a Honduras lors de la premiere sortie de la selection feminine haitienne, Nerilia Mondesir, Lara Sofia Larco (gardienne) et Batcheba Louis, ont debute la rencontre contre l’equipe de Saint-Vincent sur le banc des remplacantes et n’ont dispute aucune minute. Il s’agit de faire tourner l’effectif du XI national. Au fait, Nicolas Delepine avait opte pour jouer avec Nahomie Ambroise (gardienne), Roseline Eloissaint et Milan Raquel Pierre Jerome. Malgre tout, rien qu’a la mi-temps, les Grenadieres ont inscrit quatre buts, et ce sans compter un nombre incalculable d’occasions manquees.

A l’origine du premier but (20e, 1-0), un transversal de Roseline Eloissaint, bonne reception de Milan Pierre Jerome qui centre en retrait pour Roselord Borgella qui ne fait que pousser le cuir au fond des filets d’Altica Benn, la portiere de la selection feminine de Saint-Vincent et les Grenadines. Deux minutes apres, Roselord Borgella, encore elle, apres avoir perdu dans ses dribbles, recupere le ballon pour mettre en orbite Sherly Jeudy qui en a profite pour marquer le deuxieme but des Grenadieres (22e, 2-0).

Omnipresente dans la ligne offensive de l’equipe haitienne, Roselord Borgella a obtenu un penalty en se faisant faucher par la gardienne de Saint-Vincent. Kethna Louis (34e, 3-0), promue capitaine en l’absence de Nerilia Mondesir, a transforme le penalty en but de fort belle maniere pour permettre a Haiti de marquer son troisieme but dans la rencontre.

Peu avant la pause (42e, 4-0), Milan Pierre Jerome, qui a vu son premier but refuse pour hors-jeux (15e), allait inscrire le quatrieme but de la rencontre suite a un corner de Sherly Jeudy mal repousse par la defense adverse.

A la reprise, les Grenadieres n’ont mis que cinq minutes pour aggraver le score par Roselord Borgella. Cette derniere a herite d’une passe limineuse de Chelsea Supris, elle en a profite pour battre de vitesse toute la defense de Saint-Vincent avant d’ajuster la portiere et s’offrir le double personnel (50e, 5-0).

Apres son bon match face a Honduras, Maudeline Moryl qui fait figure de seule Grenadiere dans les deux XI de depart d’Haiti evoluant dans le championnat local, a confirme son talent contre l’equipe de Saint-Vincent en inscrivant le but de (6-0, 61e). Intraitable sur le cote droit, Roseline Eloissaint decale Sherly Jeudy qui trouve Maudeline Moryl qui ne fait que catapulter le cuir au fond des filets.

Un long ballon de Danielle Etienne qui sert de passe decisive pour Milan Pierre Jerome qui n’a pas rate son face a face. Elle s’offre le double (66e, 7-0).

Dix minutes tard, Roselord Borgella, servie par Roseline Eloissaint, a vu sa premiere tentative contree par la defense, en deux temps, elle a pu s’offrir le triple (76e, 8-0) pour corser l’addition pour l’equipe nationale.

Le but du (9-0, 80e) a ete inscrit par Chelsea Supris a la suite d’un corner de Sherly Jeudy, mal repousse par la defense. Roseline Eloissaint qui celebre ses 23 ans aujourd’hui (20 fevrier), a participe a la fete en marquant le 10e but de la rencontre (81e) suite a une passe limineuse de Sherly Jeudy. Et a une minute de la fin du match, Roselord Borgella, impitoyable, marque son quatrieme but personnel sur un corner de Sherly Jeudy.

Pour sa deuxieme sortie au tournoi de la CONCACAF, qualificatif a la Coupe du Monde 2023, aux Jeux olympiques de Paris 2024 et la Gold Cup 2024, Haiti reste leader du groupe E avec 6 points, 17 buts marques et aucun encaisse, soit ex-aequo avec Cuba (6 points, 17 buts inscrits). Les deux prochains matches des Grenadieres dans cette competition se disputeront les 6 et 9 avril face a Cuba et les Iles Vierges americaines.