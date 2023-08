Foyers de gang en éruption dans l’Ouest et l’Artibonite : La PNH s’engage à mobiliser ses unités spécialisées

​

​

Des foyers de violence prennent de l’ampleur dans l’Ouest et l’Artibonite, poussant la PNH à annoncer la mobilisation de l’ensemble de ses effectifs au sein des unités spécialisées pour lutter contre les bandits.

Alors que des foyers de violence se propagent à travers certaines régions de la métropole de Port-au-Prince et du département de l’Artibonite, incluant Savane Pistache, Caradeux, Vivy Mitchell, Solino, Tapage, Dumay, Lilavois, Morne à Cabri, Liancourt, La Croix Périsse et Moreau-Peigne, la PNH a enfin réagi en annonçant non pas un bilan de ses opérations, mais la mobilisation de ses effectifs.

En effet, dans une note signée par le directeur général de la Police Nationale d’Haïti, Frantz Elbé, il prend acte de la situation de terreur générée simultanément par plusieurs foyers de gangs, visant à semer la panique parmi la population.

Il déclare que face à cette situation, la PNH a mené diverses opérations dans les zones mentionnées pour contrer les actes de banditisme et rétablir la paix et la tranquillité publique, mais n’a pas encore communiqué de bilan de ces opérations.

« La Direction Générale de la PNH informe le public que des mesures ont été prises afin de mobiliser l’ensemble des effectifs des unités spécialisées, dans le but de renforcer la capacité opérationnelle de l’institution policière et d’intensifier les efforts de démantèlement des gangs », a promis le DG.

M. Elbé reconnait toutefois que cette campagne de terreur, orchestrée par des bandits armés dans le but de perturber l’ordre et la paix publique, a paralysé le bon fonctionnement des activités et entravé la libre circulation des citoyens pacifiques.

