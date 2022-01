Fragilis? ? l’approche du 7 f?vrier, Ariel Henry bombe le torse

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La temp?rature politique monte d’un cran ? un moment o? l’accord de Montana entre dans sa derni?re ligne droite. <> a d?sign?, dimanche, Fritz Alphonse Jean pr?sident provisoire alors que des pays amis d’Ha?ti expriment leur pr?occupation ? l’approche du 7 f?vrier 2022, fin officielle, selon la communaut? internationale, du mandat de Jovenel Mo?se qui, peu avant son assassinat le 7 juillet 2021, avait choisi Ariel Henry comme Premier ministre. Sans fermer la porte au <> et ? la <>, le Premier ministre Henry, lors de l’installation de la ministre de la Culture et de la Communication, l’?crivaine Emmelie Proph?te Milc?, a bomb? le torse. <>, a tweet? Ariel Henry.

<>, a soutenu M. Henry, qui ?voque la tentation de recours ? l’?limination physique. <>, a indiqu? le chef du gouvernement dans un autre tweet sans entrer dans les d?tails, quelque 6 mois et demi apr?s l’assassinat du pr?sident Jovenel Mo?se.

<>, a indiqu? Ariel Henry, comme pour montrer qu’il a la main et met la cap sur l’implantation de l’accord du 11 septembre. <>, a-t-il fait savoir, ? un moment o? les six mois pass?s au pouvoir, sa gestion, les nominations ont provoqu? des fissures, des tensions avec certains signataires de l’accord du 11 septembre.

? B?ton-Rouge, en Louisiane, le lieutenant g?n?ral ? la retraite Russel Honor?, qui encadraient les discussions ayant d?bouch? sur l’accord unitaire de la Louisiane, a fait ?cho des pr?occupations des ambassadeurs canadien, fran?ais et am?ricain ? l’approche du 7 f?vrier. <>, a indiqu? Russel Honor?, qui a soulign? que ces diplomates, repr?sentants de la communaut? internationale, souhaitent une fusion entre l’accord de la Louisiane et ceux d’Ha?ti. Selon Russel Honor?, l’accord unitaire de la Louisiane met l’emphase sur l’installation d’un gouvernement int?rimaire autour du 7 f?vrier. Les discussions se poursuivent entre les d?l?gu?s sur la date des ?lections. La s?curit? est une priorit?. Il ne pourra pas y avoir d’?lections sans le renforcement de la s?curit?, a poursuivi le lieutenant g?n?ral ? la retraite, qui a inform? de la tenue, dans deux jours, d’une conf?rence sur la s?curit? en Ha?ti ? l’initiative du ministre canadien des Affaires ?trang?res. Interrog? par le journal Le Nouvelliste sur l’existence d’un plan au niveau de la communaut? internationale pour remplacer Ariel Henry le 7 f?vrier, Russel Honor? a r?pondu en ces termes : <>

Le 14 janvier, un article sign? par la journaliste Jacqueline Charles dans McClatchy.Com a ?voqu? les pr?occupations des ?tats-Unis ? l’approche du 7 f?vrier 2022. <>, peut-on lire dans cet article, soulignant que <>. Les responsables am?ricains craignent que les gangs, qui ont de plus en plus de pouvoir depuis la mort de Mo?se et qui ont d?stabilis? le pays en provoquant des crises de carburants et des prises d’otages l’automne dernier ne s’allient ? diff?rentes factions en cas de contestation de M. Henry, faisant ainsi planer le spectre de la violence politique, selon cet article.

<>, a d?clar? un responsable du renseignement am?ricain ? McClatchy. Un fonctionnaire am?ricain interrog? par McClatchy <>.

Selon cet article de McClatchy, Ariel Henry a une autorit? fragile. <>, peut-on lire dans cet article.

Dans un communiqu? de presse apr?s que les accusations concernant ses relev?s t?l?phoniques ont fait surface, le bureau du Premier ministre a d?clar? que Henry avait <>, la nuit du meurtre et qu’il ?tait difficile de dire tous <>

Entre-temps, dans le cadre de l’enqu?te sur l’assassinat du pr?sident Jovenel Mo?se, des avanc?es ont ?t? effectu?es, notamment la capture de trois suspects ces derniers jours, ? savoir Mario Antonio Palacios Palacios, Rodolphe Jaar et l’ex-s?nateur John Jo?l Joseph.