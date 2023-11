France Football s’associe à l’UEFA pour remettre le Ballon d’Or après l’attribution du trophée à Messi

​

Après l’attribution du 67e Ballon d’Or à Lionel Messi, l’UEFA devient partenaire de France Football pour l’organisation de ce prix.

Le groupe Amaury, propriétaire de « France Football » et de « L’Équipe », a annoncé ce vendredi 3 novembre un nouveau partenariat avec l’UEFA, instance du football européen, pour l’organisation du Ballon d’Or, prix que l’argentin Lionel Messi a remporté le 30 octobre dernier une huitième fois dans sa carrière. D’après les informations du journal L’Equipe, l’UEFA va mettre son expertise d’ici 2024 au service de la construction de la soirée, en invitant les plus grandes stars, mais également en développant la partie commerciale de l’événement.

“On est très heureux de s’associer à l’UEFA pour coorganiser le Ballon d’Or. Il y a une histoire commune entre nous, car le Ballon d’Or a été créé en 1956, un an après la Coupe des clubs champions européens, dont L’Équipe est le co-créateur. La cérémonie a connu une évolution et s’est désormais étendue à l’échelle mondiale. Un partenariat avec l’UEFA a tout son sens parce que c’est un acteur mondial, qui peut rassembler les acteurs et les grandes figures de ce sport. On va désormais accélérer le profil international de cette cérémonie. On a senti un enthousiasme tant avec son Président Aleksander Ceferin que les équipes, qui nous a convaincus”, a déclaré Jean-Étienne Amaury, directeur général du groupe Amaury.

De 2010 à 2015, France Football avait signé un accord avec la Fifa concernant l’attribution du Ballon d’Or où des changements avaient eu lieu. Pour ce nouveau partenariat, le magazine a précisé que ni le nom du trophée ni le vote ne changera. “France Football conserve la gestion des votes (100 journalistes internationaux dans l’ordre du classement FIFA pour les hommes, 50 pour les femmes), ainsi que toute la partie éditoriale autour de l’événement”, peut-on lire via un article.

Toutefois, le Trophée de meilleur joueur de l’année décerné par l’UEFA depuis 2011 sera supprimé. “Nous garderons le trophée du président, celui de meilleur joueur de la Ligue des champions et de meilleur joueur de l’Euro. Tout le reste sera fait avec le Ballon d’Or. Nous sommes deux grandes marques de football. Il y a le trophée du football et l’UEFA a les meilleures compétitions du monde. Ça fait sens de faire quelque chose ensemble. Quand on a commencé à parler, ça a été rapide. En une semaine, on savait que c’était une bonne idée. Nous sommes heureux de ce projet. Tous les joueurs qui veulent remporter le Ballon d’Or jouent dans des compétitions UEFA”, a déclaré le président de l’UEFA Aleksander Ceferin.

Par ailleurs, Aleksander Ceferin et Jean-Étienne Amaury ont assuré que le Ballon d’Or ne va pas se recentrer sur l’Europe. Pour le président de l’UEFA, il y a plus de 50 % des personnes qui regardent les compétitions qui ne sont pas européennes. “Je ne pense pas que ça devienne un trophée européen. Ça reste le plus grand trophée”, a-t-il dit. Alors que le directeur du groupe Amaury rappelle que depuis 2007 le prix récompense le meilleur joueur de la planète. “c’est toujours le prix du meilleur joueur de la planète”, a-t-il précisé.

