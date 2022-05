France : le troph?e du plus beau but pour Batcheba Louis

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Batcheba Louis a remport? le troph?e du plus beau but de la saison gr?ce ? son magnifique ciseau r?alis? face au DFCO pour le compte de la 16?me journ?e, peut-on lire sur la page Facebook du FF Issy-Les-Moulineaux. Elle aura ?t?, au nombre d’une pl?iade de Grenadi?res qui ?voluent en France dont cinq en D1 Arkema, la seule qui s’est empar?e d’une distinction individuelle.

En r?action au troph?e du plus beau but inscrit en D1 Arkema cette saison gagn? par Batcheba, Melchie Dumornay qui ?tait en effet nomm?e pour la deuxi?me fois au Troph?e de “Meilleur espoir”, soit deux nominations r?v?latrices de tout son potentiel et pleines de promesses pour sa premi?re saison dans l’?lite fran?aise et ? seulement 18 ans, tient ? f?liciter Batcheba.

” L’une de mes soeurs ha?tiennes r?compens?e. Bravo ? toi Cheba pour ton joli but. Je suis contente et fi?re de toi “, dixit Corventina en guise de f?licitation ? son ?quipi?re en s?lection nationale.

” Je suis contente et fi?re de remporter le prix du plus beau but de la saison en France. Je remercie la D1 Arkema, le GPSO 92 Issy, mes co?quipi?res et aussi tous les Ha?tiens qui m’ont support?. Je d?die ce troph?e ? ma famille “, ? d?clar? Batcheba Louis, auteure du plus beau but de la D1 Arkema cette saison.

A titre d’information, Batcheba Louis, n? ? Quartier-Morin au Cap-Ha?tien le 15 juin 1997 (24 ans), a d?j? disput? 20 matches (toutes comp?titions confondues) pour FF Issy-Les-Moulineaux dont 19 fois titulaire pour 4 buts inscrits, 2 passes d?cisives et 3 cartons jaunes ?clop?s.

Pour compl?ter la saison en D1 Arkema en France, Batcheba Louis qui est attendue en juillet prochain dans l’ultime phase des ?liminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA, Australie et Nouvelle-Z?lande 2023, aura deux rencontres importantes. Le 28 mai, le FF Issy-Les-Moulineaux affrontera l’?quipe de N?rilia Mond?sir, ? savoir le Montpellier HSC avant de damer le lien aux r?centes championnes d’Europe, Olympique Lyonnais.