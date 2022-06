Frank?tienne et Pascale Faublas ? l’honneur au Canada

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

<> de l’artiste ha?tien aux multiples chapeaux Frank?tienne et <> de la plasticienne Pascale Faublas sont repris sur une nouvelle collection de foulards propos?e par les marques M0851 et Je love Ha?ti. Ces deux foulards parus en ?dition limit?e sont disponibles ? partir du mercredi 22 juin 2022.

Ces deux accessoires inspir?s des oeuvres de Jean-Pierre Basilic Dantor Franck Etienne d’Argent et de l’artiste-peintre de la s?rie <> sont confectionn?s par des artisans de la maison M0851, marque dot?e d’une pr?sence ? l’?chelle internationale et connue pour ses maroquineries et ses sacs.

<>, lit-on dans un communiqu? de presse.

Canadienne d’origine ha?tienne, Martine St-Victor est la fondatrice de la marque montr?alaise <>, une ligne de v?tements, qui commercialise sp?cialement des t-shirts et des chandails. <>, a d?clar? Martine St-Victor.

10% des ventes des foulards ? l’effigie de l’auteur de 86 ans de <> et de la plasticienne des Vagins-fleurs seront remis ? la Fondation KANPE . Cofond?e par R?gine Chassagne du groupe Arcade Fire et par Dominique Anglade, cheffe du Parti Lib?ral du Qu?bec et ancienne vice-premi?re du Qu?bec, la Fondation Kanpe est bas?e ? Montr?al et en Ha?ti, notamment ? Baille-Tourible, dans le Plateau central.

La visibilit? des deux foulards sera assur?e par des Canadiennes d’origine ha?tienne, dont Isabelle Racicot, Joseph Hillel, Paul Harry Toussaint, Karl-Andr? St-Victor et Martine St-Victor.