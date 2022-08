Frantz Carly parle de d?fis du futur

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L’essayiste Frantz Carly propose depuis plusieurs ann?es sa collection <>. Dans cette colection d’ouvrages consacr?s ? l’analyse des faits de l’histoire nationale, l’auteur s’attarde ? revoir certains fais historiques et d”autres sujets d’importance, susceptibles de nous interpeller, nous questionner sur nos choix n?fastes et, par cons?quent, nous inviter ? nous d?passer pour faire d’Ha?ti un pays o? il fera bon vivre.

Dans un papier ant?rieur consacr? au dernier ouvrage en date de l’auteur, intitul?: <>, paru l’an pass?, ? C3 ?ditios, en collaboration avec Soley Pa Nou, nous nous attardions ? faire une pr?sentation g?n?rale de l’oeuvre, en exposant les diff?rentes analyses faites par l’ancien directeur g?n?ral de la Direction nationale du livre (DNL). Nous avons soulign? comment l’auteur a analys? les diff?rents ?v?nements de notre histoire de peuple pour montrer que nos manquements, nos erreurs n’ont jamais ?t? des le?ons bien apprises.

Comme promis, dans ce pr?sent papier, nous nous focalisons sur d’autres aspects aussi importants que ceux d?j? pr?sent?s dans le dernier article. Il s’agit de r?flexions de grande envergure portant sur des probl?matiques li?es ? l’autorit? de l’?tat et au changement du syst?me, des sujets d’actualit? qui sont au centre des discussions. Ce sont des points qui nous interpellent encore, tenant compte de la situation sociopolitique et ?conomique que traverse le pays. Citons, entre autres, ” R?tablir l’autorit? de l’?tat, un combat de titan, ” L’?tat et le monopole de la violence, ” Le d?ficit budg?taire, un mal pour un bien “, ” La diaspora ha?tienne “…

Abordant, dans son ouvrage, le sujet relatif au r?tablissement de l’autorit? de l’?tat, Frantz Carly stipule ceci : ” Celui qui ne contr?le rien dans son environnement imm?diat est appel? ? vivre des moments d’agitation qui causeront sa perte. En toute consid?ration, il doit s’?clipser et laisser la place ? un autre plus habile en la mati?re, capable de ramener la confiance et l’ordre. Selon Carly, il est un fait certain qu’Haiti a connu des crises qui ont eu pour effet de d?stabiliser l’?tat ou r?duire sa pr?sence ? sa plus simple expression. Les mesures annonc?es par les autorit?s ?tatiques sont prises ? la l?g?re. Mais que s’est-il r?ellement pass? pour en arriver l? ? Pour parvenir, ?crit l’auteur, dans un laps de temps ? redonner confiance aux mandants, le gouvernail du pays doit ?tre confi? ? une g?n?ration d’hommes et de femmes ? la dimension des d?fis qui les attendent… L’essayiste appelle au r?tablissement la n?cessit? de l’autorit? de l’Etat.

Dans ce livre de 330 pages, l’auteur attire aussi l’attention sur l’?tat et le monopole de la violence. Selon l’auteur dire que l’?tat poss?de le monopole de la violence ne signifie rien puisque ce sont des hommes qui sont appel?s ? l’exercer et dans cet exercice tout peut se produire. Or, un pays qui se livre ? toutes permissivit?s comme une savane est sujet ? toutes les actions, ? toutes les d?rives. D’un autre c?t?, l’auteur dit assister ? une tendance dangereuse, o? les autorit?s politiques et ?conomiques s’allient avec des groupes d’hommes arm?s pour imposer leurs lois et s?curiser leurs int?r?ts.

On ne peut se passer d’un autre sujet d’actualit? que traite le livre de Frantz Carly : Changement du syst?me. A en croire Carly, la n?cessit? d’un changement radical de cap et d’objectif dans le but d’emprunter une nouvelle voie demeure une priorit? pour Ha?ti. Quel que soit le syst?me, soutient Carly, il est fort probable qu’il naisse de lui-m?me. Ce sont des hommes qui ont la lourde t?che de le concevoir et en assurent le montage. Dans ce cas, il va falloir penser de prime abord ? un changement de mentalit? qui d?bouchera sur une refondation de la soci?t? ? partir de laquelle un nouveau contrat social prendra naissance.

<> est un livre d’actualit?. Dans ce volumineux ouvrage (332 pages d’analyse), publi? avec le support de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) et le minist?re de l’Economie et des Finances (MEF), l’auteur pr?sente une radiographie de notre histoire. Dans ce livre, l’auteur met emphase sur des sujets d’importance d’ordre d’actualit? qui m?ritent toute l’attention.

Frantz Carly est un fils du pays. Il excelle dans plusieurs genres litt?raires : po?sie, roman, essaie… Il a dirig? la direction nationale du livre ( DNL ) pendant plusieurs ann?es. <> est le dernier ouvrage en date de sa collection <>.