Frantz Elbe remplace Leon Charles a la tete de la Police nationale d’Haiti

Nomme directeur general de la Police nationale d’Haiti (PNH) en novembre 2020 par feu president Jouvenel Moise, Leon Charles laisse la tete de l’institution policiere, ce 21 octobre 2021.

Le Premier ministre Ariel Henry a confie au Nouvelliste que M. Charles lui a remis sa demission. Il a ete remplace par Frantz Elbe, inspecteur general et policier de carriere.

<>, a declare jeudi au journal le Premier ministre Ariel Henry. <>, a-t-il precise au Nouvelliste.

Frantz Elbe est un inspecteur general. Il a ete tour a tour directeur departemental de la police nationale dans les departements du Sud-Est et des Nippes. Il a ete aussi coordonnateur general de securite du Palais national sous l’administration du president provisoire Jocelerme Privert.

La demission de Leon Charles intervient dans un contexte ou la capitale haitienne et plusieurs villes de province ont connu ce jeudi des tensions semblables au ” peyi lok”. Pendant toute la journee du jeudi 21 octobre, les principaux axes routiers a Port-au-Prince et des zones avoisinantes ont ete bloques par les chauffeurs de taxi-motos qui protestent contre la rarete des produits petroliers sur le marche local.

La demission de Leon Charles intervient aussi quelques jours apres l’humiliation du gouvernement le 17 octobre au Pont-Rouge par le chef de gang Jimmy Cherizier alias Barbecue.

Tot le dimanche 17 octobre, Pont-Rouge a ete occupe par des individus lourdement armes. Ils ont fait obstacle a l’arrivee du Premier ministre Ariel Henry, qui n’a pas pu tenir la traditionnelle offrande florale au pied du monument de l’empereur Jacques 1er. Sous le crepitement d’armes automatiques, les caids ont repousse la delegation qui a quitte avec precipitation Delmas 2. Le Premier ministre, les membres du gouvernement, le chef de la police, Leon Charles entre autres, ont pris la poudre d’escampette sous les balles des bandits.

C’est aussi sous l’administration de Leon Charles que le president Jovenel Moise a ete assassine chez lui le 7 juillet dernier. Sous son commandement a la tete de la PNH, les groupes armes se sont renforces et multiplies, notamment dans l’aire metropolitaine de Port-au-Prince. Les cas de kidnapping et d’assassinat ont connu aussi une recrudescence inedite.

La demission de Leon Charles intervient aussi moins de vingt-quatre heures apres l’ultimatum de l’organisation politique Secteur democratique et populaire, signataire de l’Accord du 11 septembre, qui avait exige la revocation de Leon Charles a la tete de la PNH avant le 1er novembre prochain.

Le parcours de Frantz Elbee au sein de la Police nationale d’Haiti…

Frantz Elbe a integre la police nationale le 24 octobre 1995 avec le grade d’agent 2. Il a grave pratiquement tous les echelons pour devenir en 2016 inspecteur general avant sa nomination comme directeur general de l’institution policiere le 21 octobre 2021.

Il a ete tour a tour responsable du commissariat de Maissade dans le departement du Centre ; assistant du chef de groupe au commissariat de Port-au-Prince ; comptable delegue responsable des suivis des dossiers administratifs de la PNH aupres du ministere de la Planification et de la Cooperation externe, ministere de l’Economie et des Finances et la Cour Superieure des Comptes pour direction centrale de l’administration et des services generaux.

Ensuite, Frantz Elbe a ete responsable des commissariats de Grand-Goave, de la Grande Riviere du Nord, a la Croix-des-Bouquets. Puis il est devenu assistant du directeur departemental dans la Grand’Anse avant de devenir successivement directeur departemental de la police dans les Nippes, le Sud-Est et le Centre.

Le nouveau patron de la police nationale a ete de fevrier 2016 a fevrier 2017 coordonnateur de la Securite presidentielle. Il a ete par la suite ministre conseiller a la Mission permanente d’Haiti a l’ONU.

Parmi ses etudes, Frantz Elbe detient une <>. Une << Maitrise en etudes de Defense et Securite du Continent Americain. Academia National de Estudios Politicos y Estrategicos de Chile (ANEPE). Un Diplome en Sciences Comptables a l'Institut des Hautes Etudes Commerciales et Economiques (IHECE). Un Diplome en droits juridiques Ecole de droit des Gonaives, entre autres.