Frantz Fonrose, l’agriculture pour passion

Ducos

Frantz Fonrose a choisi la vente directe du producteur au consommateur. • P.E.

Membre de l’association Bokodji qui regroupe les producteurs de la commune, Frantz Fonrose vend ses fruits, légumes et son miel sur la place du marché. Amoureux de la terre, il a fait le choix d’une agriculture respectueuse de l’environnement.

Frantz Fonrose est un enfant de Ducos où il est né

et a grandi. Attiré dès l’enfance par la terre, il passe le

plus clair de son temps au jardin. Toutefois, c’est comme artisan

du BTP, spécialisé dans le revêtement de sols et murs, qu’il

entrera dans la vie professionnelle. Il y passera une vingtaine

d’années. Mais l’appel de l’agriculture est plus fort et il décide

de faire de sa passion son métier. Il achète alors des terres, et

le voilà depuis quinze ans profondément enraciné dans

l’agriculture, activité dont il connait aujourd’hui tous les

rouages.

Nous avons suivi Frantz sur l’une de ses

exploitations, une surface de 3 ha sur les hauteurs du

Saint-Esprit, qu’il consacre plus particulièrement aux cultures

fruitières, avec quelques espaces en maraîcher et vivrier.

Ignames,…