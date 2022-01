Frantz Jean-Mary install? ? la t?te de l’ODVA

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Ils ?taient des centaines d’amis, d’anciens coll?gues, des membres de la famille de M. Frantz Jean-Mary ? avoir particip? et clam? le nom de l’homme qui a consacr? plus de 28 ans de sa vie au service de cet organisme autonome. Le nouveau directeur g?n?ral, au regard de son pass? ? la t?te de cette bo?te, a ?t? pr?sent? comme un technicien comp?tent et disciplin?, qui a franchi divers ?chelons dans cette institution. Forts de sa longue exp?rience et de sa connaissance de cette bo?te, nombreux sont ceux qui croient, ? l’instar du ministre de l’Agriculture, Bredy Charlot, que M. Jean-Mary a la panoplie ad?quate pour mener ? bien l’organisme.

Fier et surtout conscient de l’ampleur de sa nouvelle aventure, le directeur g?n?ral a pass? en revue l’histoire de l’institution. Cette institution dont le but est de contribuer au d?veloppement de la vall?e n’a jusqu’? pr?sent pas les moyens de r?pondre ? sa mission. Les difficult?s sont d’ordre divers. Il est grand temps, a-t-il fait remarquer, que des dispositions soient prises pour changer la donne.

Pour y parvenir, l’agronome invite employ?s, dirigeants du minist?re de l’Agriculture et anciens directeurs g?n?raux de l’ODVA ? collaborer pour le renouveau de l’institution qu’ils ch?rissent tous. Il dit s’engager ? orienter l’ODVA vers sa vraie mission de catalyseur de d?veloppement du secteur agricole. Il rappelle aux autorit?s gouvernementales d’investir dans le secteur afin de permettre au secteur agricole de jouer sa partition dans la souverainet? alimentaire du pays.

En attendant ce moment, le responsable promet de travailler sur deux plans afin de permettre ? l’institution cr??e par la loi du 2 septembre 1949 de jouer pleinement sa partition dans le d?veloppement ?conomique et social des huit communes de la vall?e de l’Artibonite.

Frantz Jean-Mary parle d’un plan de la production et de la relance de la vie des planteurs et d’un plan de modernisation de la vall?e. Plusieurs interventions sont ? entreprendre. Comme un vrai rassembleur, le directeur g?n?ral sollicite le soutien de tous les acteurs du secteur agricole. <>, a promis le natif de l’Artibonite.

Le ministre de l’Agriculture, Bredy Charlot, quant ? lui, s’est dit fier d’installer ? ce poste un Artibonitien qui a d?j? fait ses preuves dans ce domaine et plus particuli?rement dans cette institution vieille de 73 ans. Il s’adresse tout particuli?rement aux planteurs de la vall?e. Il leur enjoint de collaborer avec le nouveau DG afin de relever les diff?rents d?fis li?s au d?veloppement agricole de la zone tout en promettant le support du minist?re ? divers niveaux afin d’orienter cette institution vers sa vrai mission qui est le d?veloppement du secteur agricole dans le bas Artibonite.

Le ministre annonce, par ailleurs, des chantiers au niveau de la vall?e. La t?che, a-t-il expliqu?, est immense. Il parle du curage des canaux, de la pr?paration de sol, des efforts ? consentir pour rendre disponibles en quantit? et en qualit? les fertilisants, l’eau, et autres intrants agricoles en tout temps et partout dans la vall?e. <>, a soulign? le ministre.