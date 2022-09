Frantzdy Pierrot ? la rescousse du Maccabi Ha?fa

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Men? au score d?s la 2e minute de jeu par l’interm?diaire de Tomer Hemed, le Maccabi Ha?fa a eu besoin d’un excellent Pierrot pour s’en sortir face ? l’actuel 9e du championnat. En effet, alors que les verts et blancs remettaient les pendules ? l’heure sur un but de Omer Atzili (40e), le Lukaku ha?tien ne s’est pas fait prier pour offrir cette importante victoire ? son ?quipe en faisant trembler les filets du portier adverse dans les temps additionnels (90+2).

