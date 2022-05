Fred Hype : “Le compas a besoin de beaucoup plus et de beaucoup mieux !”

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Meilleurs souvenirs ?

Des souvenirs ? J’en ai beaucoup ! Je ne peux pas les cat?goriser. Je me rappelle qu’? cinq ans, j’ai assist? ? la premi?re prestation d’un groupe compas. Ma m?re m’a emmen? ? la plage La Pierre aux Gona?ves, et le Skah Shah #1 donnait une prestation. Il y a aussi pas mal de groupes qui ont eu des albums qui m’ont marqu?. Je peux citer en exemple Gemini All Stars de Ti Manno, System Band, Mizik Mizik, Djakout avec “La familia”, et le New York All Stars aussi. La sortie de tous ces albums m’ont marqu?s.

Le compas en 3 chansons ?

D?sol?, je ne peux citer que trois, il y a trop de chefs-d’oeuvre dans le compas. Juste au hasard, je pourrais mentionner <> des Fr?res D?jean, <> de Magnum Band, <> de Tabou Combo. Je pourrais m?me ajouter <> de Mizik mizik, <> de New York All stars, <> de Zenglen, <> de Nu-Look, <> de Klass, <> de Tropicana, etc.

Groupes et musiciens favoris ?

Beaucoup de groupes sont arriv?s ? se graver dans mon coeur ; je peux citer : Tabou combo, Fr?res D?jean, Magnum Band, System Band, Mizik Mizik, K-Dans, Tropic, Septen, Djakout, Nu-Look, New York All Stars, Klass, DP Express, Bossa Combo, Skah Shah #1. C?t? artistes, il y a Ti Manno, Jude Jean, Armstrong Jeune, Arly Larivi?re, Gracia Delva, R?ginald Cang?, Richie.

Chansons compas qui lui ont inspir? des hits pour le rap ?

J’ai ?t? inspir? par plusieurs chansons compas pour certaines de mes productions. Le hit <> est r?alis? avec un compas mamba (Coup? Clou?). Pour <> de Majik Click, j’ai ?t? inspir? par le Skah Sah #1. Il y en plein d’autres que le public aura la chance de d?couvrir cette ann?e ou l’an prochain. Il n’est que d’attendre !

Chansons compas qu’il r?ve de remixer ?

De l’ann?e derni?re ? aujourd’hui, j’en ai d?j? remix? cinq. J’ai encore comme cible <> de Magnum Band, qui est un challenge pour moi. Et il n’y a pas une semaine depuis que j’ai fini avec une chanson de Tabou Combo (sampling).

Le rap peut-il aider le compas ? mieux capter la nouvelle g?n?ration ?

Oui ! Je crois que si ces deux tendances arrivent ? travailler ensemble dans un esprit de progr?s avec des approches innovatrices, elles iront tr?s loin. Le Tabou Combo l’a d?j? fait avec <> ; apr?s lui Zin, Carimi, Djakout, T-Vice, Klass et autres ont aussi fait l’exp?rience, que cette jeune g?n?ration influenc?e par la musique hip-hop a aim?e. C’est une belle approche, elle permet aux jeunes de d?couvrir des anciens succ?s, d’anciens groupes telsque l’ont permis Barikad Crew avec <>, Brimad avec <>, Majik Click avec <>, etc. Ces deux styles musicaux font bon m?nage, ils apportent de nouvelles vibrations lors de leur fusionnement.

Le compas aujourd’hui et demain ?

Je vois le compas et le rap dans la m?me sph?re. Le compas se bat de toutes ses forces dans le but de se rehausser. Malgr? le soutien des sponsors et toutes ces affiches, ces festivals qui d?passent de loin le rap, le compas n’a plus cet impact d’autrefois sur la population, surtout sur les jeunes. C’est pourquoi des artistes essayent de le m?langer avec d’autres styles en vogue pour voir ce que cela donne en termes de r?sultats. Il y en a qui ont eu du succ?s et d’autres sont pass?s nettement ? c?t?s. Le compas lourd d’autrefois n’existe plus, et le manque de sujets est un grand handicap. Presque tous les hits parlent de relations sentimentales ; il y a presque plus de sujets sociaux, politiques. Pendant que le pays traverse des moments difficiles, les artistes et les groupes devraient s’engager ? guider, conseiller la population avec deux ou trois de leurs oeuvres ; mais non ! ils clament tous <>.

Du c?t? visuel il y a eu pas mal de progr?s gr?ce ? l’?mancipation de nouvelles compagnies de vid?oproduction. Les studios d’enregistrement sont mieux ?quip?s, donc la sonorit? se modernise. Mais je reviens sur l’adaptation d’anciennes vibrations, des merveilles dont des mises ? jour plairaient ? plus d’un. Beaucoup des hits ? l’?tranger se sont inspir?s des musiques r?tro. Fasil s’est fait une r?putation avec <> de Toto N?cessit?, par exemple. Le plus gros probl?me du compas est un manque de label, c’est son principal handicap. Donc il y aura une gestion, une vision, une structure qui feront toujours d?faut. Vous pouvez remarquer que m?me chez nous, dans la Cara?be, nous ne sommes pas arriv?s ? nous imposer comme cela devait se faire. Bien qu’il faille souligner que deux ou trois groupes ont pu se faire conna?tre. Je suis d’avis que soixante ann?es plus tard il n’en revient pas d’organiser un grand festival o? les groupes viennent crier <>, on a besoin de beaucoup plus et de beaucoup mieux. Beaucoup de r?flexions, d’id?es et de visions doivent faire surface du c?t? des t?nors, de ceux qui sont impliqu?s, pour le progr?s de notre musique nationale, ceci du point de vue technique, social et musical.

Souhait ?

Je souhaite le meilleur au compas pour les ann?es qui viennent. J’esp?re que ce rythme sera ? un niveau sup?rieur avec de bonnes bases sur le march? local et international lorsqu’il c?l?brera un si?cle ! Je lui dis bonne f?te !