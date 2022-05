The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La ruelle Chavannes conserve encore des histoires, les plus belles d’ailleurs, concernant les prouesses de Barikad Crew. Ses ventes signatures, ses concerts, ses m?moriaux… C’est une ruelle fi?re qui a connu des hauts et des bas, des moments de gloire et des moments de col?re. C’est une ruelle qui a tout v?cu, sans demi-mesure. La nouvelle des fun?railles de Fred Hype qui ont lieu ce lundi matin 30 mai en R?publique Dominicaine a fait des m?contents. <>, l?che un jeune assis, pensif, devant l’un des nombreux bars de la ruelle.

Dans cette ruelle o? tout a commenc?, il n’y a d?sormais que les vestiges du studio o? sont sortis les derniers hits de BC. Les effigies des artistes sur les murs, s’effacent tranquillement mais certains r?sistent encore au passage du temps. Le studio est ferm? depuis un bon moment. MmixX vit maintenant aux Etats-Unis et Fred Hype… Eh bien, Fred, s’?tait retir? chez lui aux Gona?ves avec sa famille et ne rentrait ? Port-au-Prince qu’? l’occasion. Il avait des projets sur lesquels il travaillait, notamment un retour de BC pour ses 20 ans, l’album de Bricks et le projet de Fantom. Mais pas plus, ici. Aujourd’hui, le beat maker laisse derri?re lui de nombreux hits et une l?gende extraordinaire.

? 45 ans, Fred Hype est d?c?d? des suites de ses maladies dans un h?pital en R?publique Dominicaine. En plus d’?tre diab?tique, il souffrait d’hypertension et d’insuffisance r?nale. P?re de deux enfants actuellement aux Gona?ves, le beat maker de Barikad Crew est camp? par Bricks, comme celui qui a r?volutionn? le rap krey?l en Ha?ti et contribu? au progr?s de la musique ? BPC. Reconnu comme l’un des plus importants producteurs de ces 20 derni?res ann?es, Fred Hype ?tait un magicien, un homme de caract?re qui avait ses convictions et sa vision qu’il a su d?fendre jusqu’au bout.

Pour Fantom, une entrevue n’est pas la bienvenue en ce moment. Derri?re son ton sec et son temp?rament de feu, on d?c?le une tristesse sans nom. Sa peine est palpable m?me dans ses propos l?ch?s au plus vite. <>

On comprend. On n’insiste pas. On rappelle Bricks. Fred Hype le m?rite.

Bricks est le plus ancien ami de Fred Hype au sein de Barikad Crew. Il le connaissait avant m?me qu’il ne rejoigne le groupe. C’?tait un ami, un conseiller, un p?re, nous dit-il. <> Il s’exprime la voix lente, chevrotante. Il parle de Fred avec admiration, se rem?more les premiers instants et se rappelle surtout la vision de Fred pour la musique que produisaient les jeunes du Bas-peu-de-chose.

Fred Hype, celui qui a mis Barikad sur la vraie voie

<< Fred voulait nous mettre sur un bon chemin. Il voulait nous ?pargner ? tout prix la pol?mique qui ?tait toujours le fond de notre musique. Il a laiss? une belle carri?re dans une entreprise du nom de <> pour nous rejoindre. L?-bas, il ?tait graphiste, faisait des conceptions de spots audio-visuels ; c’est lui qui avait r?alis? le spot <> avec Bicha. Son travail voulait le garder, lui avait m?me propos? une augmentation, mais Fred ?tait d?termin?. Sa famille ?tait totalement contre, car il allait tout laisser-tomber pour travailler avec des jeunes qui s’adonnaient au rap. Mais cela n’a rien chang?. Fred voulait essayer quelque chose de nouveau. Il voulait changer notre musique d’alors >>, raconte Bricks.

Fred et Barikad

<>, continue le rappeur, en secouant la t?te, incr?dule.

Fred Hype, un visionnaire

<>, explique sans arr?t un Bricks attrist?.

<>, termine-t-il, la voix cass?e, la t?te entre les mains. Abattu.

15 juin 2022, journ?e hommage

Le 15 juin, date qui rappelle la mort de Katafalk, Dade, Dejavoo et de leurs amis, Bricks annonce une journ?e hommage ? Fred Hype. Les amis et fans du groupe pourront se retrouver pour l’occasion ? la ruelle Chavannes.

R.I.P Fred Hype. Merci pour BC et le rap krey?l.