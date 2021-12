Freda convoite les Oscars 2022

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L.N. : Freda a fait sa grande premiere lors de la 74 edition du Festival de Cannes. Rappelle-nous le parcours et le palmares du film depuis juillet.

Je ne compte plus le nombre de festivals auxquels le film a participe. Mais je peux te dire rapidement certains des prix que le film a obtenus. Outre la mention speciale Decouverte du prix Francois Chalais a la 74e edition du festival international du film de Cannes, Freda s’est vu decerner deux prix en France au Festival Paysages de cineastes (grand prix du jury et prix du public), deux prix au Festival international du film francophone (FIFF) de Namur (Belgique), a savoir le prix de la decouverte et le prix du public. On a aussi eu l’Etalon d’argent du meilleur film et celui du meilleur Son a la 27e edition du Festival panafricain du cinema et de la television (Fespaco) a Ouagadougou, mais aussi le prix du meilleur film TV5 Quebec-Canada a la 27e edition du Festival de films CINEMANIA.

L.N.: Freda, est-ce un film produit et realise en Haiti avec des moyens et acteurs haitiens ou des le depart un film pour l’international avec les moyens du cinema mondial ?

Non, pas du tout avec les moyens du cinema mondial. Sinon, m t ap bel tifi kounye a (rires). C’est peut-etre un gros budget par rapport a ce que les films haitiens en general depensent, mais c’en est un tres petit par rapport au cinema mondial. D’ailleurs, on etait le film avec le plus petit budget a Cannes. De plus, je crois qu’il y a un film haitien qui a deja eu a peu pres le meme budget que nous, c’etait <>. Freda, c’est un film fait avec des acteurs haitiens et des techniciens haitiens principalement, meme s’il y a quand meme cinq techniciens francais a travailler dessus. Mais pour le budget, ce n’est vraiment pas un gros budget du tout.

L.N.: Decider de faire ce film a-t-il ete un pari risque ?

Oui, dans la mesure ou c’est mon premier long metrage. Meme si j’ai beaucoup travaille comme comedienne, je ne peux pas savoir, en tant que realisatrice, si mon regard sur les gens, ma facon de raconter une histoire vont etre compris. C’est moi qui ai ecrit le scenario, c’est moi qui suis realisatrice, donc cela veut dire que c’est une ecriture tres personnelle. Des lors, on ne peut pas savoir d’avance si les gens vont aimer ou pas; si cela va avoir un sens pour les autres ou pas. J’ai du faire confiance a mon intuition. En fait, si j’ecoutais les gens, peut-etre que je n’aurais pas fait ce film. Il y a eu beaucoup de commissions a lire le scenario et qui ont dit non. Ils n’etaient pas sur que ce scenario puisse donner un bon film ou encore un film qui aboutisse. Les gens pensaient que c’etait trop particulier, car la facon dont j’ai tisse les personnages, l’histoire, est propre a moi-meme. Ce sont des raisons qui ont porte les gens a ne pas me financer, mais je voulais vraiment avoir une ecriture cinematographique qui soit tres personnelle. Je souhaitais, en tout cas, qu’il y ait au moins mon regard personnel en tant que realisatrice dans ce film, meme si cela pouvait paraitre atypique.

L.N.: Alors, qu’est-ce qui vous a porte a vous lancer ?

De toute facon, j’allais faire le film. Mais je pense qu’en grande partie, mon producteur Jean Marie Gigon m’a beaucoup motive. Il m’a tellement soutenu. Il a tellement cru en moi que quand tout le monde disait qu’il ne comprenait rien, lui il comprenait toujours. A un moment, j’avais l’impression de devenir folle. Parce que quand plusieurs personnes lisent et qu’elles te disent non, elles ne comprennent pas, ceci peut vous faire penser que vous etes le probleme et vous porter a tout remettre en question ou ne plus rien faire. Mais quand on trouve quelqu’un de confiance, que vous savez qui est experimente qui vous dit, bien sur, c’est tres clair, on se dit que peut-etre que les gens doutent parce qu’ils ne vous connaissent pas encore comme professionnel, et non parce que le scenario a reellement un probleme. Il m’a vraiment aide en ce sens. C’etait mon premier lecteur.

Comment se passent les preparatifs en prevision des Oscars 2022 ? Allez-vous reussir a passer de film retenu a film nomine ?

Mon Dieu, je ne sais pas. Mais on fait tout pour que cela arrive. C’est un combat. La course aux Oscars, c’est une veritable campagne. Un peu a l’instar des campagnes electorales, avec un budget moindre et une portee moins importante, mais c’est un peu ca. Tu dois appeler des gens, tu dois faire des reportages, realiser des projections pour les membres de l’Academie des Oscars, s’assurer que l’on parle du film en fait. Parce que tout le monde ne peut pas voter. Seuls les membres de l’academie le peuvent. Alors, quand je dis aux gens de mettre #fredaoscars2022 sur l’Internet, ca peut aider. Cela ne nous permettra peut-etre pas de gagner, mais cela peut creer un buzz autour du film et permettre a ce que des membres de l’academie soient touches.

Freda, depuis sa sortie, est l’une des rares bonnes nouvelles sur Haiti dans la presse internationale. Comment vivez-vous ce succes ?

C’est certes un succes, mais je ne le vois pas seulement comme tel. Mais je le vois beaucoup plus comme une bouee de sauvetage. Les gens font tout pour nous noyer dans ce pays. Nous sommes dans une periode ou il n’y a presque rien. A part l’art, la litterature, il y a tres peu de choses qui valent la peine, quoi. Alors si Freda peut etre cette petite chose qui nous permet de nous accrocher ou nous apporter une petite etincelle d’espoir… Si Freda peut aider les gens a porter un autre regard sur Haiti, c’est la plus belle chose qui puisse nous arriver.

Avec deux films primes dans des festivals internationaux, certains diraient que vous connaissez la formule pour seduire un public international. Quel est votre secret en tant que realisatrice ?

Je ne sais pas si je connais le secret. Cependant, je dirais qu’il y a une seule chose, aussi cliche que cela puisse paraitre, qui compte beaucoup, c’est de rester fidele a soi-meme, de faire confiance a son intuition. Toutes les histoires ont leur merite. L’essentiel c’est qu’elles soient racontees avec justesse. Alors, meme lorsque les gens disent que ce n’est pas universel, on n’a pas a trop en faire cas, parce que tout ce qui concerne l’humain est universel. Quand on essaie de vous faire croire que votre vecu ne vaut pas grand-chose, c’est un grand mensonge, parce que tout ce qui concerne l’humain est universel. Par ailleurs, les gens posent aussi le probleme de la langue. Moi, je dis que tous les gens peuvent voyager a travers le monde dans leur langue d’origine. Bien entendu, on peut ajouter les surtitres pour permettre a ce que les gens comprennent, mais au demeurant, la langue n’est pas un blocage qui puisse empecher les gens de se plonger dans votre histoire. Moi, je ne sais pas, je ne pouvais pas raconteur Freda dans une autre langue que la notre.

L.N.: Freda vient d’obtenir le support de Francis Ford Coppola. Comment cela s’est-il passe ? Qu’est-ce que cela apporte au film ? Quelle forme va prendre ce soutien ?

C’etait tres difficile. Mais heureusement que c’est arrive. Ce qui s’est passe, c’est que David Belle, qui est fondateur de Cine Institute, avait ete mis en contact avec Francis Ford Coppola il y a une quinzaine d’annees. Ce dernier a supporte l’ouverture de Cine Institute parce qu’il connait bien l’histoire d’Haiti. Alors, meme s’ils n’etaient pas amis, au moins ils avaient ce lien. David Belle a dit qu’on devait lui faire voir le film. On cherche des gens pour endosser le film. Avoir Coppola n’etait pas garanti, mais on a tout de meme essaye. On a ecrit a plusieurs personnes. La plupart d’entre eux n’ont pas repondu. Certains ont repondu mais n’etaient pas disponibles pour visionner. Et Francis Ford Coppola, lui, pour une raison ou pour une autre, quand on l’a finalement trouve apres plusieurs essais, a donne son ok pour visionner. Il n’avait rien promis. Il a regarde le film. Et le lendemain, c’est lui qui a decide de supporter non seulement le film qui lui avait fait une grande impression, mais egalement de le faire publiquement a travers Deadline, un des plus grands magazines du monde du cinema a Hollywood.

Ce soutien prendra la forme que l’on veut. Il est tellement attache au film qu’il nous a dit qu’il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour que ce film aille plus loin. Deja ce qui est le plus interessant, c’est que la nouvelle a explose dans le monde professionnel hollywoodien. C’est la deuxieme fois dans sa carriere que monsieur Coppola a supporte un film publiquement. Ca donne encore plus d’importance a ce geste. De plus, cela fait longtemps qu’il n’intervient que tres rarement dans la presse … alors c’est vraiment un cadeau du ciel, quoi! Jusqu’a present, je n’arrive pas a y croire. Francis Ford Coppola c’est quand meme un dieu du cinema, quoi !