Freda en course pour les Oscars 2022

La bouffee d’air frais de ce matin 11 novembre 2021, alors que le pays fait face a une crise aigue, nous vient de <>. Ce film de Gessica Geneus, qui a fait sa grande premiere lors de la 74e edition du Festival international du film de Cannes en juin 2021, est qualifie pour les Oscars 2022 !!! La nouvelle nous a ete annoncee en primeur ce matin par la realisatrice elle-meme.

<>, nous dit Gessica Geneus qui essaie de garder son calme et son humilite quoiqu’elle soit toute excitee par cette nouvelle. <>, explique-t-elle succinctement.

Des a present, toute l’equipe est mobilisee pour faire en sorte que Freda, ce film de Gessica Geneus produit par SaNoSi Productions-Ayizan Production-Merveilles Production et Nours Distribution, puisse faire un coup d’eclat aux Oscars. Comme le dit la realisatrice, <>.

L’equipe reflechit sur les strategies a mettre en place, recherche les meilleures competences et compte sur le support des personnes ressources pour aider a propulser la campagne mediatique aux Etats-Unis afin de s’assurer du soutien du plus grand nombre de votes possible. Et la, Haiti et sa diaspora ont un role a jouer. Notons que la 94e ceremonie des Oscars aura lieu le 27 mars 2022. En avant Haiti, Freda reve d’un Oscar !