Freda enfin en Ha?ti

Port-au-Prince, Jacmel, Cap-Ha?tien, Fort-Libert?, Cayes : Freda entame en cette fin du mois de juillet ses projections en Ha?ti. Et la fille de Ma?s-G?t? qui se cache derri?re cette r?alisation ne peut que s’en r?jouir. Son oeuvre est enfin au pays natal.

<>, se r?jouit-elle.

Apr?s une vir?e r?compens?e dans plusieurs festivals en Europe, en Afrique et en Am?rique et une sortie dans plus d’une cinquantaine de salles sur toute la France, cette tourn?e locale de Freda commencera dans la capitale ha?tienne, notamment ? Piment Rouge, le 24 juillet prochain. Ensuite, le film mettra le cap sur le grand Nord avec une s?ance ? Fort-Libert? (H?tel Le Marien) le 26 juillet et deux projections ? Cap-Ha?tien (Auditorium Oswald Durand et H?tel Roi Christophe), respectivement les 27 et 28 juillet. Le 31, il sera de retour ? Port-au-Prince, ? l’H?tel Montana avant de partir maintenant pour le Grand Sud, plus pr?cis?ment ? Jacmel (Concorde Cin? th??tre) le 6 ao?t et aux Cayes (La Cayenne H?tel), le 12 ao?t.

A quelques jours du lancement de cette chevauch?e sur le sol national et un an apr?s le passage du film ? la 74e ?dition du festival international du film de Cannes, Gessica G?n?us fait un bilan positif de Freda. <>, affirme-t-elle. Cependant, celle qui a fait ses d?buts dans le cin?ma ha?tien ? 17 ans regrette quand m?me qu’il n’ait pas ?t? davantage pr?sent sur le sol am?ricain et africain.

<>, reconnait la t?te d’affiche du film <>.

Avec Freda, Gessica G?n?us a depuis le vent en poupe. L’auteure de <> le conc?de tout en reconnaissant ?galement que ce long m?trage a permis de jeter un certain regard sur Ha?ti. <>, avoue-t-elle.

L’occasion de d?couvrir ce film mettant en vedette N?h?mie Bastien, Fabiola R?my, Cantave K., Djana?na Fran?ois, entre autres, s’offre ? vous. Freda est enfin en Ha?ti. A vos marques, pr?ts, partez !