Freda et Cece au milieu des flammes

Doit-on s’etonner que les oeuvres les plus percutantes de cette saison culturelle soient le fruit du travail de deux femmes? Je repondrai au cours de cet article a cette interrogation qui frise a premiere vue le sexisme. En attendant, c’est le roman d’Emmelie Prophete (Les Villages de Dieu) et le film de Gessica Geneus (Freda) qui parviennent a exprimer le mieux cette realite chaotique dans laquelle barbote Haiti depuis quelques decennies. Et ce n’est peut-etre pas un hasard si ce film et ce roman partagent tant de points communs. Est-ce du a un regard habitue a mesurer la vie par les details et non par les generalites comme on le fait trop souvent dans les oeuvres haitiennes? Georges Anglade disait justement que le jeune paysan ne voit pas la ville comme le jeune citadin. Le jeune paysan repere d’abord les marches tandis que le jeune citadin se dirige vers les stades, les salles de cinema et les discotheques. De meme que les femmes palpent la vie differemment des hommes. Si vous doutez, lisez Prophete ou allez voir le film de Geneus. Oubliez les cliches du regard feminin qui evite la violence car ces deux-la ne se contentent pas d’exposer la violence, elles decrivent minutieusement les effets desastreux de cette violence sur les natures sensibles.



On sent souffler, des le debut, un vent de desespoir sur le petit monde cible par la romanciere et la cineaste. C’est qu’on n’est pas au debut, mais a la fin de cette tragedie annoncee. Rien ne pourra empecher ce pneu enflamme de rouler dans la ville en brulant tout sur son passage. Le roman, comme le film, tentera de colmater les breches. On espere retarder l’explosion en faisant alterner dans le recit des spheres de violence et de tendresse. Cette facon de tricoter le bien et le mal, je le repete, n’est pas courante chez nous ou l’on cherche plus souvent a eteindre le feu avec de la gazoline (l’essence reste au coeur du debat). Est-ce ce regard feminin sur la realite qu’on esperait? On n’y trouvera aucune baisse d’intensite dans l’exposition des faits, ni d’acuite dans l’analyse des evenements. Mais venons au recit. Quel chemin ont-elles pris pour exprimer cette realite, souvent abordee, mais rarement de maniere aussi crue et discrete a la fois. La discretion vient de cette precaution a ne rien ajouter au drame deja present.

Les deux histoires, le roman et le film, se deroulent dans des petites maisons de deux ou trois pieces, presque sans fenetre, ou on entend a peine la rumeur de la ville. Dehors les cris, les coups de feu, les protestations, toute une “ville criarde” selon l’expression d’Aime Cesaire. C’est ici, entre des murs friables, que se refugient ces gens effrayes par tant de violences (violence d’Etat ici, violence de bandits la). Jusqu’a ce qu’une jeune femme de la maison se leve et tente de faire face a la tempete. Cece pour Prophete, et Freda pour Geneus. Toutes les deux vivent dans une ambiance deletere ou on cherche eperdument a sauver ce qu’il reste de dignite. Chez Prophete, comme chez Geneus, les hommes ont baisse les bras. L’oncle de Cece, revenu de l’etranger, qui se couche depuis dans la chambre du fond, le fiance de Freda revenu de Dominicanie qui se consume dans l’amour et la peur, le frere de Freda qui, lui, ne pense qu’a partir. Les hommes ne pensent qu’a fuir ou a semer la terreur. Pourtant on ne voit qu’eux dans les manifestations. Veut-on nous dire que ce qui se passe dans les rues n’est que theatre et que la lutte se mene ailleurs? Que les femmes connaissent cette part fragile de l’homme, et qu’elles savent que cette demonstration de force ne tient pas a grand-chose, et pour le savoir il suffit d’observer cet homme tout en muscles et en arrogance dans l’intimite, d’etre sa soeur ou sa fiancee. D’un autre cote, les femmes cherchent a recreer chaque matin une vie quotidienne deglinguee. Pourtant ce ne sont pas des oeuvres militantes, elles se contentent d’exposer la realite. Les faits sont tetus: on a l’impression que le vrai combat se passe dans ces baraques etroites et miserables. C’est entre les mains de ce petit groupe de femmes que se joue le sort de cette societe. On ne discute pas des problemes, comme a l’universite, on ne les hurle pas non plus comme dans les rues, on les vit dans l’intimite avec des cris, des coups et blessures, des larmes, et surtout des silences. Et c’est la, dans cette arriere-boutique, que les guerrieres se sont repliees pour panser leurs blessures. La camera est si proche qu’elle touche les corps, on voit le grain de la peau. En effet, ces femmes defendent leur peau (Freda, Cece) ou cherchent a la vendre (la mere et la soeur de Freda). Prostitution, corruption, violences, sont les canons que l’ennemi pointent sur elles. Et la camera de Geneus ne les lache pas une seconde, dans cette derniere partie, les traquant au plus pres dans cette descente. La camera glisse sur des visages en larmes, des corps qui ne sont plus que douleur. La encore les deux femmes se ressemblent car la main de Prophete met a nu ses personnages avec la meme aisance que l’oeil de Geneus revele les souillures. Elles se distinguent aussi par cette maniere discrete et precise de travailler, meme si tout n’est toujours aise chez Geneus (quelques scenes sont plus faibles, comme celles du pasteur). A la fin, la mere semble preferer la folie a cette aveuglante realite: son echec total. C’est elle qui a pousse la soeur a la prostition tout en dedaignant le combat de Freda. En fait, elle n’a jamais cesse de les aimer. Ses trois enfants qu’on voit endormis dans une scene emouvante dans le meme lit, le seul lit de la maison. On aimerait figer le temps sur ce moment, mais la machine de destruction ne s’arrete pas, ne semble jamais vouloir s’arreter. A l’horreur on opposera la tendresse. C’est dommage que Geneus ait accorde tant de place a la manifestation qui n’est, finalement, qu’un element du decor. Un declencheur bien sur, comme les discussions des etudiants, mais on doit comprendre que cette fois la lutte se fait ailleurs et non dans les lieux traditionnels. Dans cette minuscule boutique d’un quartier calme de la classe moyenne.

A la difference de la litterature, un film a une duree “commerciale”, et le temps accorde a ceci est pris sur cela. On espere que la prochaine fois Geneus ne se laissera pas distraire par le bruit et qu’elle accordera toute son attention a ses personnages et a son recit interieur. La force des Villages de Dieu c’est que Prophete n’a jamais lache son lecteur tout au long du roman. Evidemment Prophete a plus d’experience que Geneus, et l’art du roman est different de celui du cinema. On doit ajouter que Geneus reste etonnamment concentree sur sa tapisserie durant une bonne moitie du film. Freda est un etre de chair et de sang, comme Cece, et ces deux noms deviendront des marqueurs dans notre culture. On a hate que Prophete et Geneus se remettent au travail, peut-etre ensemble, car elles viennent de creer un espoir fou dans la nouvelle generation. Je ne parle pas de leur succes personnel, mais bien du roman et du film. Il reste qu’elles travaillent toutes les deux avec la moitie de l’effectif puisque les hommes restent trop palots dans leurs oeuvres respectives. On attend d’elles un duo (l’homme et la femme), et on espere qu’elles trouveront une certaine harmonie dans la guerre des sexes. Ce qui rendra leur regard plus complexe. Une oeuvre se construit en essayant a chaque fois de corriger nos erreurs et nos oublis, en prenant de la distance avec les exigences de nos amis, et en se delestant des faux problemes pour ne faire face qu’a ceux qui nous permettent d’exprimer le fond de notre coeur. Mais la bataille, celle qui se passe dehors et qui concerne la majorite, n’est pas terminee, et pour la mener, deux femmes, Emmelie Prophete et Gessica Geneus, viennent de monter au front. Elles sont couvertes de blessures, mais toujours debout.

Dany Laferriere



de l’Academie francaise