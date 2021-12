Freda : le combat continue

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L’aventure pour les Oscars 2022 a pris fin pour <>, l’Acad?mie ayant publi? la liste des films pr?-s?lectionn?s dans chacune des cat?gories le mardi 21 d?cembre 2021. Pourtant tout n’est pas fini pour cette oeuvre de Gessica G?n?us, deuxi?me film ha?tien ? avoir ?t? qualifi? pour les Oscars. Pour la r?alisatrice de Freda aussi bien que pour son producteur, Jean Marie Gigon, l’aventure continue.

<>, l?che tout de go Gessica au lendemain de la nouvelle. L’actrice, documentariste et r?alisatrice, loin de s’apitoyer sur son sort, est d?j? ? fond sur dix mille projets. Le combat continue comme elle le dit.

<>, avance Gessica, qui prend le temps de remercier indistinctement tout le beau monde qui a mis la main ? la p?te.

De son c?t?, Jean Marie Gigon, un des producteurs de Freda, l’homme de SaNoSi Productions, sur son compte Facebook, publiait : “Triste que l’aventure de Freda aux Oscars s’arr?te l? ! Mais heureux de tous les nombreux soutiens que nous avons re?us, ? commencer par celui de Monsieur Francis Ford Coppola. Et nous avons eu tant de beaux articles de presse qui ont fait conna?tre Freda ces derni?res semaines. Voici ce que m’?crivait ce soir un journaliste qui a justement ?crit un tr?s bel article sur Freda : << C'est un grand film, mes f?licitations ? Gessica et ? tous ceux qui y ont particip?. Il m?ritait d'aller beaucoup plus loin dans la course aux Oscars, mais rien n'emp?chera Freda d'?tre vu et admir? par de nombreux publics." Bravo ? vous toute l'?quipe de Freda " Bravo surtout ? toi Gessica "

Et bien entendu, Freda poursuit sa route. “Ce retentissement qu’a eu le film aux ?tats-Unis, sans cette campagne, il ne l’aurait pas eu. La suite c’est se battre pour que le film aille sur les plateformes, pour trouver des distributeurs”, ?voque Gessica G?n?us. Son agenda est d?j? bien charg? pour les trois prochains mois. Le film encha?ne sur diff?rents festivals internationaux. Serbie, Guadeloupe, R?publique dominicaine, Hollande, ?tats-Unis. <>, sous d’autres cieux, continuera ? briller et ? donner aux spectateurs un autre go?t d’Ha?ti. C

Frantz Duval, qui le premier avait rapport? l’accueil enthousiasme du public du festival de Cannes apr?s la premi?re projection, a poste ce message sur Twitter : <>

Le r?dacteur en chef du Nouvelliste et directeur de Ticket qui suit la carri?re de Gessica G?n?us depuis pr?s de vingt ans, croit que l’actrice et r?alisatrice <>.