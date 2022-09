The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Jacques Ted St Dic, l’un des tenants de l’accord de Montana, affirme que Fritz Alphonse Jean et le responsable du VDH sont en train de mener une n?gociation autour de la formation d’un Haut conseil de transition qui, a-t-il not?, ne cadre pas avec l’accord de Montana. <>, a-t-il temp?t? ajoutant que <>, a clam? M. St Dic.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.