The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Assises, conférences-débats, causerie, déjeuner-débat, la situation économique du pays est débattue partout et sous plusieurs appellations. L’idée est de proposer des solutions afin de faire face à la dépression économique et redresser le pays économiquement. Il y a l’urgence en la demeure et le secteur privé se montre impliqué. Des professionnels sont consultés. Ces derniers ont analysé la situation du pays au cours du dernier exercice fiscal et proposé des pistes de solution pou…