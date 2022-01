F?te de l’ind?pendance, Ariel Henry a ?t? aux Gona?ves mais n’a pas pu prononcer son allocution

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Alors que le doute persistait sur sa venue, le Premier ministre Ariel Henry a particip? ? la messe aux Gona?ves, un geste qu’aucune autorit? politique n’avait pu poser durant les quatres derni?res ann?es. De tr?s t?t ce samedi matin, des barrages ont ?t? ?tablis aux voies d’acc?s de la place d’armes et de la cath?drale bien surveill?es par des policiers en position de combat. Tapis rouge d?ploy?, le stand o? Ariel Henry devait prononcer son discours a ?t? d?cor? du bicolore national.

Il ?tait 9h a.m. quand le cort?ge du Premier ministre est arriv? ? la cath?drale des Gona?ves sous une forte protection polici?re alors que des d?tonations r?sonnaient dans les environs. Accompagn? du ministre de la D?fense Enold Joseph, de celui de l’Int?rieur Litsz Quitel et d’autres membres de son gouvernement, le Premier ministre a ?t? re?u par le num?ro un des agents int?rimaires de la ville, Donald Diog?ne, dans une cath?drale quasiment vide.

Lors de la c?l?bration, monseigneur Yves Marie P?an, apr?s avoir formul? ses voeux de paix, d’amour et de prosp?rit? ? l’endroit du peuple ha?tien, a encourag? un dialogue franc, inclusif et permanent afin de sortir le pays dans le labyrinthe o? il se trouve actuellement.

<>, a soutenu le pr?lat. Il a aussi fait appel ? une conscience patriotique tout en demandant aux groupes arm?s de d?poser les armes car on ne dialogue pas les armes ? la main. L’homme d’?glise a aussi encourag? la mise ? l’?cart des int?r?ts mesquins au profit de la collectivit?.

Pendant que le chef du gouvernement suivait attentivement le d?roulement de la c?r?monie, les affrontements entre les civils arm?s de Raboteau et les diff?rentes unit?s de la PNH se d?roulaient. Dans les parages de l’?glise, Yves Diog?ne, atteint de deux projectiles, l’un dans sa cage thoracique et l’autre au niveau du post?rieur gauche, a rendu l’?me apr?s avoir ?t? transport? ? l’h?pital La Providence. Deux autres bless?s re?oivent les soins que n?cessitent leurs cas.

Dans l’impossibilit? de prononcer son discours sur la place d’armes, le Premier ministre n’a pas pu le d?livrer non plus en la cath?drale en raison de la non-autorisation des responsables religieux. Apr?s avoir opt? pour le Centre d’op?ration d’urgence d?partemental COUD, situ? ? Morne-Blanc (route de Bassin), le locataire de la Primature a chang? d’id?e et est retourn? ? la capitale.

Des membres d’organisations populaires, cordonnateurs d’ASEC et de CASEC et des membres de la population qui attendaient le PM afin de lui soumettre leurs dol?ances sont rentr?s chez eux bredouilles.

Assister en personne, aux Gona?ves, ? la comm?moration des 218 ans de l’ind?pendance nationale ?tait un immense d?fi que le Premier ministre Ariel Henry a relev? le premier janvier 2022.