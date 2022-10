F?te nationale de Taiwan, l’ambassadeur Wen-Jiann KU qualifie d’indestructibles les relations diplomatiques entre son pays et Ha?ti

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Au-del? de cet ?cueil territorial, Ta?wan repr?sente ce pays mod?le et moderne que tout oppose ? son grand ami Ha?ti : 8?me d?mocratie dans le monde, et 1?re d?mocratie en Asie en 2022, selon l’Index de D?mocratie publi? par le groupe de presse britannique The Economist Group ; 2e en termes de niveau de libert? en Asie, selon l’ONG Freedom House ; 6.45% de croissance ?conomique l’ann?e derni?re, gr?ce ? la bonne gestion de l’?pid?mie.

<>, a pr?cis? l’ambassadeur KU soulignant au passage le projet d’installation de 25 syst?mes d’irrigation ? ?nergie solaire en cours dans les d?partements du Nord-Ouest, de l’Ouest, du Centre et du Sud ainsi que le <>, initi? r?cemment par le gouvernement, en passe de former plusieurs milliers d’ha?tiennes avant la fin de l’ann?e.

Le projet du r?seau ?lectrique de la zone m?tropolitaine de Port-au-Prince, projet phare de la coop?ration ta?wano-ha?tienne, ? en croire l’ambassadeur, avance ? grands pas. ? l’instar du projet REPONSE et ses trois sous-projets situ?s dans le Nord, Nord-Est, l’Artibonite et le Sud, qui continuent ? soutenir la production agricole locale du riz pour faire face ? la rude concurrence de l’importation.

