Fuir Ha?ti, cette grande illusion

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Il est 18 heures. Aucun signe de mes parents. Impossible de les joindre par t?l?phone. Je me ronge les ongles, m’arrache les cheveux, m’?nerve et pleure. Je continue d’appeler comme si les sonneries de l’appareil frappaient avec rage aux portes de ma d?livrance. Je ne sais pas si mon coeur pourra tenir encore longtemps ? force d’avoir peur. Peur pour ma vie et celle des miens.

Cent fois, j’ai expliqu? ? maman que l’heure est grave. Que nous n’avons plus le temps de philosopher sur le sens de l’existence quand l’urgence est de la sauvegarder. Que le t?l?phone devient notre lien le plus pr?cieux quand mes mains ne peuvent pas ?tre dans les siennes et ma t?te pos?e contre son sein. Qu’il faut, par-dessus tout, r?pondre ? mes appels car la seconde d’avant ne ressemble jamais ? celle qui suit. Jamais. Pas m?me durant cette matin?e qui semblait si splendide et sereine ? Delmas… Un moment, elle enseigne un cours de biologie ? des ?l?ves distraits par les tirs nourris qu’ils entendent au loin. Quelques minutes plus tard, un autre enseignant lui conseille de rentrer rapidement chez elle car des manifestations violentes ?clatent un peu partout dans la capitale. Pas le temps de penser ni ? moi ni ? mon p?re, ni m?me aux ?l?ves qu’elle n’est pas s?re de revoir demain. Elle saute dans sa voiture, ? la fois mue et paralys?e par l’angoisse.

L’instant d’apr?s, elle se retrouve pi?g?e dans un combat sanglant avec des ombres assassines. ? chaque coin de rue. Avec seulement deux litres d’essence dans le r?servoir. Elle brave une population en furie mena?ant de la br?ler vive dans son auto. Car dans toute cette confusion, consum?e par le stress et ?tourdie par le bruit des balles, elle percute un chauffeur de motocyclette de plein fouet et l’envoie valser t?te premi?re sur le trottoir. Le chauffeur s’en sort avec quelques ?gratignures mais les rues de Port-au-Prince ne pardonnent pas. Elles s’?rigent en tribunal et imposent leur propre justice. Maman r?ussit ? s’enfuir pour essuyer plus loin une pluie de pierres lanc?es par des manifestants en col?re sur tout v?hicule s’aventurant ? Delmas 32 ; pour ensuite affronter des pneus enflamm?s et des enfants lourdement arm?s ouvrant le feu sur tout ce qui bouge. Maman n’avait jamais imagin? qu’elle ?couterait un jour le chant des projectiles de si pr?s, jusqu’? laisser un trou b?ant dans le si?ge passager.

Trois fois elle a failli crever. Trois fois en une m?me journ?e. Trois fois en cherchant fr?n?tiquement un chemin s?curitaire jusqu’? notre maison. Trois fois en seulement une demi-heure…

Rien n’est garanti sur cette petite ?le en proie ? une violence extr?me. On ne sait d’o? le malheur viendra. D’o? il surgira. Tout peut basculer l’espace d’un cillement. Comment respirer quand je ne sais si, comme moi, mes parents ont r?ussi ? tromper la mort et ? survivre la seconde d’apr?s… Mon p?re, lui, ne sort presque plus. M?me pas pour s’installer sur la galerie et regarder les passants. Regarder la ville qui s’?veille, s’anime, s’incendie pour finalement s’?teindre d?s que le soleil disparait de l’horizon. Il a perdu go?t ? admirer les mouvements de Port-au-Prince. Son besoin constant de prot?ger maman transforme parfois sa torpeur en rage, le poussant ? affronter l’incertitude inqui?tante des rues. Mais, souvent, il se contente de fixer les murs en se demandant si toujours ils serviront de fronti?res entre les bandits et lui. Pourtant, mon p?re ne r?pond pas non plus ? mes appels. O? peut-il bien ?tre?

Les minutes s’?gr?nent lentement. Il est maintenant 21 heures et toujours aucune nouvelle. Depuis 2 ans, je souffre d’hypertension art?rielle. Je n’ai que 29 ans. Le sport, un r?gime alimentaire ?quilibr?, des s?ances de m?ditation n’ont rien pu faire…C’est Ha?ti qui m’ach?ve. Je me d?cide enfin ? alerter toute la famille car il faut bien partager, articuler ma terreur au risque qu’elle m’?touffe. Mais le t?l?phone sonne…un num?ro inconnu. Et si, et si, et si… C’est ma m?re qui m’avertit qu’ils ?taient pris, elle et mon p?re, dans des embouteillages sur la route de Fr?re. La batterie de leurs t?l?phones avait rendu l’?me. Qu’ils ont pu rentrer sains et saufs au bercail. Qu’elle savait mes crises d’anxi?t?, ma propension ? voir les calamit?s partout et s’est empress?e d’utiliser le t?l?phone de la voisine. Pour me rassurer. Pour me dire que le voile sombre, charriant kidnappings, tortures, meurtres…, qui accable tant de familles ha?tiennes nous avait encore une fois ?pargn?s.

Enfin, je respire. Apr?s quatre heures d’angoisse. Moi qui ne vis plus en Ha?ti depuis huit ans d?j?. Moi qui avais d?cid? de fuir l’ins?curit?, l’impression de vivre comme un mort en sursis. Moi qui ai cru fuir. Ai-je vraiment fui quand la peur continue de me poss?der en m’agrippant par les tripes, les nerfs et les veines? Ai-je vraiment fui si mon premier r?flexe chaque matin est d’?couter les nouvelles du pays, de lire les grands titres des journaux locaux, d’appeler ma famille pour savoir si la nuit ne les a pas engloutis, d’attendre un message qui confirmera l’arriv?e sans encombre de mes parents au travail, ? la maison ou ? l’?glise? Ai-je vraiment fui quand le regard innocent de cette fillette tu?e par balle en revenant de l’?cole m’afflige et me bouleverse ?

Ai-je vraiment fui si je ne suis que mal-?tre et crise identitaire dans un pays ?tranger qui, peut-?tre, ne m’acceptera jamais comme enfant adopt?, encore moins comme enfant l?gitime? Ai-je vraiment fui quand je ressens chaque jour une profonde tristesse, tel un soldat qui aurait d?sert? le champ de bataille quand l’ennemi d?ploie ses artilleries les plus horribles? Ai-je vraiment fui quand mon corps seul erre dans les paysages rougis de l’automne, mais que mon ?me demeure, encore et toujours, prisonni?re de l’enfer qu’est devenue Port-au-Prince ?

——————

Priscilla Revolus,

Au nom de tous ceux et celles dont les parents vivent en Ha?ti.