Funérailles nationales et trois jours de deuil pour l’ex président Boniface Alexandre

Funérailles nationales et trois jours de deuil pour l’ancien président Boniface Alexandre, décédé le 4 août dernier.

Le bureau de communication de la Primature dans une note publiée ce jeudi 10 août 2023 annonce trois journées de deuil et des funérailles nationales pour l’ancien président Boniface Alexandre, décédé le vendredi 4 août dernier en sa résidence à Delmas à l’âge de 87 ans. Durant ces trois jours, le drapeau national sera mis en berne et les stations de radio et de télévision sont tenues de programmer des émissions et des musiques de circonstance, a précisé la note de la primature.

“Le bureau de communication de la Primature informe la population en général et la presse en particulier que, lors d’un conseil des ministres présidé par le Premier ministre, Dr Ariel Henry, le gouvernement de la République a décrété, les samedi 12, dimanche 13 et lundi 14 août, jours de deuil national en mémoire de feu le Président Boniface Alexandre”, peut-on lire dans cette note.

Les funérailles nationales auront lieu le lundi 14 août dans les locaux de la Cour de cassation, a souligné la note de la Primature.

Né le 31 juillet 1936, Boniface Alexandre a dirigé le pays pendant deux ans après le départ du président Jean Bertrand Aristide (29 février 2004-14 mai 2006). Il a eu une brillante carrière de magistrat qui lui a permis d’occuper le poste de président de la Cour de cassation.

