Fun?railles de l’ancien s?nateur Yvon Buissereth aux Cayes

Venu rendre un dernier hommage ? l’ex-s?nateur odieusement assassin?, l’ancien d?put? des Cayes et de l’Ile-?-Vache, Jean David G?n?st?, a affirm? que le parcours du s?nateur Yvon Buissereth va longtemps marquer l’histoire du d?partement du Sud, plus pr?cis?ment celle de la ville des Cayes. <>, a d?clar? M. G?n?st?, faisant l’?loge du directeur de l’EPPLS.

Les locaux de la paroisse Saint-Michel ?taient remplis samedi dernier lors des obs?ques de l’?lu de 2006 au S?nat de la R?publique Aux premi?res heures de la c?r?monie, des jeunes portant des uniformes du coll?ge du d?funt, des amis et des proches ont d?pos? plusieurs gerbes de fleurs devant la d?pouille expos?e ? la paroisse. Des visages attrist?s, des personnes en pleurs et toute une famille d?sol?e ont dessin? un tableau sombre ? l’?glise Saint-Michel. Aucun s?nateur en fonction ni le Premier ministre Ariel Henry n’ont fait le d?placement pour assister aux fun?railles comme certains le pressentaient.

