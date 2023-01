Fusillade ? Carrefour-Feuilles : le bilan s’alourdit

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le bilan de la fusillade ? Carrefour-Feuilles le mardi 10 janvier 2023 s’alourdit. La Police nationale d’Ha?ti d?plore, en plus de la mort des deux policiers, le d?c?s de deux membres de la population. Les bandits ont r?cup?r? trois armes ? feu, dont deux pistolets et un fusil d’assaut, confirme Garry Desrosiers, porte-parole de la PNH, intervenant sur Magik 9 le mercredi 11 janvier.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.