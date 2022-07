Ga?lle Bien-Aim? et Djevens Fransaint dans la pr?s?lection du Prix RFI Th??tre 2022

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Lanc? en 2014, le po?te-romancier et dramaturge Jean D’Am?rique, de son vrai nom Jean Berthold Civilus, est le tout premier Ha?tien ? figurer dans le palmar?s des gagnants du Prix RFI Th??tre. Apr?s avoir rat? le troph?e en 2018 avec <> et en 2019 avec <>, la troisi?me participation en 2021 a ?t? la bonne. Gr?ce ? <>, cette pi?ce de th??tre rendant hommage ? la l?gende de Sanite Belair, cette h?ro?ne nationale, le natif de C?tes-de-fer fait d?sormais partie de l’histoire de ce concours. Rendez-vous le 25 septembre 2022, au festival Z?brures d’automne, ? Limoges pour savoir si le Prix RFI th??tre sera nouvellement n?tre une seconde fois.

Le Prix RFI Th??tre 2022 sera-t-il encore Ha?tien pour une nouvelle ann?e cons?cutive ? L’artiviste-f?ministe de N?g?s Mawon et le candidat malheureux de l’ann?e derni?re, vont-ils succ?der ? leur compatriote Jean D’Am?rique ? En attente de la r?ponse, avec la remise du Prix pr?vue pour le 25 septembre prochain ? Limoges, cette premi?re ?tape franchie dans la course ram?ne avec elle un peu d’all?gresse, des deux c?t?s.

