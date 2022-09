Ga?lle Bien-Aim?, laur?ate du prix RFI-Th??tre 2022

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Deux Ha?tiens figuraient dans la pr?s?lection de l’?dition 2022 du prix RFI Th??tre, Djevens Fransaint pour <> et Ga?lle Bien-Aim? pour <>. Finalement, c’est la com?dienne qui a d?croch? le prix d?cern? ce dimanche 25 septembre ? Limoges, en France, dans le cadre du festival <>.

Deuxi?me Ha?tien ? remporter ce prix apr?s Jean D’Am?rique qui l’avait gagn? l’ann?e derni?re, Ga?lle Bien-Aim? a conquis le jury avec son texte qui parle de l’amour dans une Port-au-Prince o? tout n’est que chaos et d?sespoir. Et c’est justement ce qui a convaincu le jury 2022. <>, a d?clar? la com?dienne burkinab?, Odile Sankara, pr?sidente du jury qui salue dans la foul?e la qualit? de l’?criture de la pi?ce de l’auteure ha?tienne.

Pour Ga?lle Bien-Aim?, ce prix est non seulement une cons?cration mais aussi une source de motivation ? travailler beaucoup plus. <>, confie la com?dienne ? Ticket Magazine, jointe au t?l?phone.

Sur sa page Facebook, elle a remerci? les institutions qui l’ont re?ue en r?sidence l’ann?e derni?re et a d?di? ce prix ? ses proches. << Je voudrais prendre un temps pour remercier la Maison des ?critures, La Rochelle, qui m'avait re?ue en juillet 2021 dans un contexte vraiment tr?s difficile pour une r?sidence totalement impr?vue… Ce texte est n? ? ce moment, dans la douleur et l'incertitude… Ce temps m'a permis de travailler et de b?n?ficier du studio francophone de La Chartreuse Cnes de Villeneuve lez Avignon puis de gagner cet appel ? r?sidence de ALCA et Institut des Afriques d'o? j'ach?ve cette version de <>, ?crit l’actrice sur son mur avant d’ajouter : <>.

<> sera mis en lecture ? <> au festival d’Avignon en juillet 2023. Le texte sera tr?s probablement publi?, nous dit l’auteure. Mais la cerise sur le g?teau, c’est que la cofondatrice d’ACTE, ?cole d’art dramatique compte bien faire vivre ce texte dans plusieurs formats. <>, informe celle qui est ?galement metteuse en sc?ne.

Ga?lle Bien-Aim?, 35 ans, est com?dienne, humoriste, metteuse en sc?ne et auteure qui a cofond? ACTE, ?cole d’art dramatique qui a d?j? form? plusieurs promotions de com?diens entre autres. Sacr?e com?dienne de l’ann?e par Ticket en 2014, Ga?lle Bien-Aim? a aussi figur? sur la liste des jeunes qui ont marqu? l’ann?e 2017 publi?e par le magazine. Elle est ?galement militante f?ministe membre de l’organisation N?g?s Mawon qui organise depuis plusieurs ann?es l’un des plus grands festivals du pays, le Festival N?g?s Mawon. Et, elle l’a dit ? RFI, le th??tre est pour elle un moyen d’exister politiquement, son exutoire.