Garantir l’acc?s au cr?dit formel ? plus de femmes entrepreneures

Ce fonds de garantie destin? ? faciliter l’acc?s au cr?dit ? plus de femmes entrepreneures devrait ?tre constitu? d’une enveloppe de 10 millions de dollars am?ricains et sa gestion sera confi?e au Fonds de d?veloppement industriel (FDI). La banque centrale a d?j? mobilis? des ressources en gourdes ?quivalentes ? 500 000 dollars am?ricains pour alimenter ce fonds. Au cours de la c?r?monie de lancement, un appel ? contribution a ?t? lanc? par le gouverneur Jean Baden Dubois aux partenaires qui supportent le renforcement de capacit? et l’autonomisation financi?re des femmes. <>, a soutenu le num?ro un de la BRH.

Arriver ? permettre l’acc?s au cr?dit ? 4 000 entreprises dirig?es par des femmes au cours des trois premi?res ann?es du fonds, soit 1000 d?s la premi?re ann?e et 3 000 au cours des deux prochaines ann?es, constitue l’un des objectifs de ce fonds de garantie partielle, d’apr?s les explications du gouverneur de la banque centrale, Jean Baden Dubois. <>, a- t-il promis.

Dans son discours, le gouverneur a cit? quelques chiffres collect?s par le Bureau d’information sur le cr?dit (BIC) afin de faire ressortir des ?l?ments de disparit?s entre les hommes et les femmes en ce qui a trait ? l’octroi du cr?dit. <>, a d?clar? Jean Baden Dubois.

<>, a poursuivi le gouverneur de la banque centrale, soulignant que les femmes repr?sentent plus de 50% de la population ha?tienne et jouent un r?le important dans la vie active en op?rant dans les secteurs productifs malgr? qu’elles m?nent leurs activit?s majoritairement dans le secteur informel et ont un acc?s moindre ? l’?ducation et au cr?dit.

Myrtho Ren?, la seule femme du conseil d’administration de la BRH, a aussi pris la parole ? cette c?r?monie de lancement du fonds de garantie pour les femmes. Elle a exprim? sa joie de voir concr?tis? un engagement pris par la BRH lors du forum des femmes, un ?v?nement organis? en mai 2021 dans la cit? christophienne. <>, a argu? Myrtho Ren?, soulignant que des 1,7 milliard de personnes qui n’ont pas acc?s au cr?dit, un milliard sont des femmes.

La repr?sente de l’ONU-Femmes en Ha?ti, Marie Goretti Nduwayo, participant au lancement du fonds de garantie, a f?licit? la BRH pour l’int?r?t manifest? dans le cadre de l’?duction et l’inclusion financi?re des Ha?tiens, en particulier des femmes ha?tiennes. Toutefois elle dit avoir not? que le forum des femmes entrepreneures est organis? six ans apr?s le lancement de la Strat?gie nationale d’inclusion financi?re.

Le minist?re ? la Condition f?minine a ?t? repr?sent? ? cette c?r?monie par Micheline Pierre. Elle a remerci? la BRH pour la mise en place de ce fonds qui, a-t-elle garanti, apportera une contribution significative ? l’accomplissement de la mission dudit minist?re et ? l’atteinte d’objectifs vis?s dans la politique d’?galit? entre les femmes et les hommes.