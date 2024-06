Garry Conille a rencontré l’Association des Industries d’Haïti pour aborder les défis économiques

Le Premier ministre Garry Conille a rencontré l’Association des Industries d’Haïti pour discuter des défis économiques et industriels actuels.

Le Premier ministre, Garry Conille, a tenu, ce jeudi 27 juin 2024, une réunion avec les membres de l’Association des Industries d’Haïti (ADIH) pour discuter des défis économiques et industriels actuels, ainsi que des mesures à adopter en vue de revitaliser l’économie haïtienne, a rapporté une note de la Primature.

Dès le début de la rencontre, le Premier ministre a exprimé sa gratitude envers l’ADIH pour ses efforts continus dans la promotion du développement industriel en Haïti. Il a reconnu la nécessité de parvenir à une stabilité politique et économique pour améliorer le rendement du secteur industriel, et a assuré que le gouvernement prendra des dispositions concrètes dans les meilleurs délais.

Les discussions ont porté sur plusieurs sujets cruciaux, notamment l’exonération des taxes sur les importations de matières premières, l’amélioration des processus douaniers, le renforcement des contrôles aux frontières, et le soutien au renouvellement de la loi HOPE HELP. Le Premier ministre a également souligné l’engagement du gouvernement à lutter contre la corruption et à moderniser le système fiscal pour l’adapter aux réalités économiques actuelles.

Le Dr. Conille a réaffirmé l’engagement du gouvernement à travailler en étroite collaboration avec l’ADIH et d’autres associations patronales pour créer un environnement favorable aux affaires. Il a souligné l’importance de poursuivre le dialogue et la collaboration pour relever les défis du secteur industriel. Le chef du gouvernement a insisté sur la participation active du secteur économique dans les prises de décisions et le renforcement du partenariat public-privé.

La réunion s’est conclue sur une note positive, avec toutes les parties réitérant leur volonté de poursuivre les échanges et de travailler ensemble pour le bien-être du pays.

