Garry Conille en visite officielle à Washington, la BID promet 40 millions de dollars à Haïti

​

​

Le PM Garry Conille en visite officielle à Washington pour mieux calibrer le contexte de l’aide internationale et la priorité d’Haïti.

Dans une entrevue excusive accordée à Juno7 ce lundi ” Carry Conille explique l’objectif de sa visite. “Je vais rencontrer les acteurs internationaux pour les mieux expliquer la gravité de la crise haïtienne sur les plans sécuritaire, humanitaire, économique, social et politique a-t-il indiqué.

On doit également expliquer la mission de la nouvelle autorité de la transition pour une gouvernance apaisée et coordonnée dans le cadre de l’accord du 3 avril 2024( le conseil présidentiel et le gouvernement ) en vue de mieux recalibrer le contexte de l’aide internationale à Haïti et prendre des engagements à long terme pour le développement du pays.

Garry Conille annonce que les forces de l’ordre vont donner des réponses proportionnelles aux gangs armés qui continuent de térroriser la population. Il a évoqué la situation des déplacés internes, la recontruction des hopitaux, des écoles, des prisons detruits par les gangs armés dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Garry Conille va discuter de l’allégement des procédures du FMI et de la BID dans la situation exceptionnelle actuelle.

Le Premier ministre Conille est accompagné de la ministre de l’économie et des finances, Kethleen Florestal, la ministre des affaires étrangères, Dominique Dupuy, son directeur de cabinet , Nesmy Manigat, du gouverneur de la BRH, Ronald Gabriel et conseiller et directeur exécutif d’Haïti au sein du conseil d’administration de banque mondiale , Alfred Fils Metellus pour participer à une réunion de travail avec l’équipe du président de la BID, Ilan Goldfajn ce lundi au siège de l’institution.

La délégation haïtienne a un agenda très chargé les lundi 1er et mardi 2 juillet. Ce lundi, plusieurs réunions de travail sont prévues avec la Banque Interaméricaine de Dévloppement, le Groupe de Banque Mondiale entre autres. Au cours de ces réunions de travail, la délégation ministérielle va présenter les grandes lignes du programme de la transition pour une gouvernance apaisée et coordonnée dans la perspective d’un appui fort du groupe de la banque mondiale.

Elle va rencontrer ce lundi, M. Jon Finer , conseiller adjoint à la sécurité nationale de l’administration Biden autour du déploiement de la MMSS et elle prévoit de clôturer cette journée avec une visite d’inspection à l’ambassade d’Haïti à Washington relative aux problèmes de passeports.

Pour la deuxième journée de travail, la délégation haïtienne s’entretiendra avec les assistants secrétaires d’État Brian Nichols, Todd Robinson, l’administrateur adjoint de l’USAID, le secrétaire général de l’OEA, Luis Almagro, la directrice générale du FMI, madame Cristalina Georgieva, des parlementaires américains et le chef de la diplomatie américaine, Antony Jon Blinken.

Au cours du week-end écoulé, le chef du gouvernement de la transition a déjà rencontré plusieurs repréntants de la Diaspora haïtienne dans l’État de Floride et la députée Frederica Wilson avec qui il a abordé la question de TPS, l’organisation des élections et le rétablissement de la sécutité en Haïti.

Photo: Juno7

A lire aussi :

Le taux de référence calculé par la BRH pour ce lundi 1er Juillet 2024