Garry Conille préside sa première réunion du CSPN : priorité à la sécurité et à la stabilité

Garry Conille préside sa première réunion du Conseil Supérieur de la Police Nationale (CSPN) : priorité à la sécurité et à la stabilité.

Le Premier ministre, Dr Garry Conille, a présidé, ce samedi 22 juin 2024, sa première réunion du Conseil supérieur de la Police nationale (CSPN). Parmi les participants figuraient le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Me Carlos Hercule, le nouveau directeur général ai de la PNH, Rameau Normil, ainsi que l’inspecteur général en chef de la PNH Fritz Saint Fort.

Cette rencontre, d’une importance cruciale, a porté principalement sur des mesures visant à enrayer l’insécurité, le banditisme et la criminalité, et aussi pour rétablir un climat de paix et de stabilité dans le pays. Les discussions ont également porté sur les stratégies nécessaires pour reprendre le contrôle de tout le territoire national, en particulier la région métropolitaine de Port-au-Prince, afin de garantir la libre circulation.

Rameau Normil, doté d’une vaste expérience dans le domaine de la sécurité publique, a été nommé directeur général par intérim de la PNH, succédant ainsi à Frantz Elbé. Sa nomination, officialisée par un arrêté publié dans le journal officiel Le Moniteur, témoigne de la confiance placée en son leadership pour relever les défis actuels de sécurité.

Le vendredi 21 juin, le Premier ministre Garry Conille, accompagné du ministre de la Justice et du président du conseil présidentiel de transition, Edgard Leblanc, a procédé à l’installation de Rameau Normil. La cérémonie a eu lieu en présence de membres du corps diplomatique et de cadres de l’institution policière.

Lors de son discours, Rameau Normil a souligné la nécessité de redonner espoir au pays, affirmant que la loi doit prévaloir pour réduire au silence les gangs armés et criminels. “L’État doit reprendre le monopole de la violence légale et légitime,” a-t-il déclaré, promettant de mettre fin à la terreur des gangs et de rétablir la sécurité dans le pays.

