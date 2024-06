Gary Conille a procédé à l’installation de son directeur de cabinet, Nesmy Manigat et du secrétaire général de la Primature, Camille Junior Édouard

​

Gary Conille a procédé à l’installation de son directeur de cabinet, Nesmy Manigat et du secrétaire général de la Primature

Le chef du gouvernement a procédé, le vendredi 14 juin, à l’installation de deux de ses plus proches collaborateurs, son directeur de cabinet, Nesmy Manigat et le secrétaire général de la Primature, Camille Junior Édouard. Il a parlé de cette période d’exception que connait le pays, mais également de ses attentes par rapport au travail qu’auront à fournir ses personnalités afin d’aider la population.

« Mes attentes, je veux que vous vous utilisiez vos atouts pour pouvoir traduire notre vision, notre philosophie et notre engagement envers la population », a dit Gary Conille qui précise au passage qu’il a choisi deux personnalités plus compétentes que lui dans les domaines pour lesquelles ils ont été appelés à travailler.

« Je dois les faire confiance, et les tenir responsables et imputables de leurs actions, a-t-il ajouté. Ce qu’ils amènent comme perspective et vision ajoutées à tout ce que vous [les employés] pouvez offrir, nous permettra effectivement de pouvoir sortir notre pays de la situation où il se trouve ».

Pour sa part, l’ancien ministre de l’éducation nationale et désormais directeur de cabinet du Premier ministre, Garry Conille, Nesmy Manigat, a fait savoir que le premier ministre, dans son discours, a mis en avant les points constituant la feuille de route du fonctionnement de son cabinet particulier. Comme le fait de travailler avec engagement, honnêteté, professionnalisme et surtout de l’empathie envers la population.

« Le directeur de cabinet se mettra disponible pour apprendre et comprendre et construire les solutions pour aider le premier ministre a accomplir sa mission et son mandat. Je sais que je peux compter sur votre collaboration » a-t-il dit en s’adressant aux employés et cadres de la primature.

Par ailleurs, il s’est rejoui de pouvoir collaborer avec cette nouvelle administration tout en évoquant le fait que le « pays connaît une période difficile, et qu’il est temps que ses citoyens se mettent à sa disposition. »

De son coté, le secrétaire général de la Primature, Camille Junior Édouard Chef a expliqué que l’action gouvernementale ne peut s’exercer sans une Primature forte ce qui implique l’engagement des cadres, des unités et différents services pour pouvoir s’acquitter des missions de service public précédemment définies dans les lois et les décrets du pays. Il a poursuivi en disant qu’il prend très très au sérieux les directives du premier ministre sur l’écoute et l’accessibilité.

