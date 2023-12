Gaspard Dorélien présente un livre de recettes visant à célébrer la richesse de la culture haïtienne via sa gastronomie

​

Gaspard Dorélien présente un livre de recettes visant à célébrer la richesse de la culture haïtienne à travers sa gastronomie.

Gaspard Dorélien, diplômé en communication à l’université d’État d’Haïti, a présenté un livre de recettes intitulé “60 recettes de cuisine et d’ailleurs”. À travers cet ouvrage, l’auteur souhaite partager avec les lecteurs la richesse de la cuisine haïtienne, tout en mettant un coup de projecteur sur les classiques de la cuisine mondiale, a-t-il déclaré lors d’une interview accordée à Juno7. Le livre sera disponible le samedi 9 décembre sur Amazon.

“J’ai souhaité créer un livre riche et diversifié, mais également concis et ciblé, afin de capturer véritablement l’essence de la cuisine haïtienne”, a déclaré Gaspard Dorélien avant de souligner que la sélection des recettes a été un processus “minutieux, aboutissant à un équilibre parfait entre les entrées, les plats traditionnels, et les desserts et boissons typiquement haïtiens.”

D’après l’auteur de 60 recettes de cuisine et d’ailleurs, l’ouvrage vise à célébrer les saveurs, les couleurs et des traditions culinaires haïtiennes, tout en rendant hommage aux goûts universels. “Le titre englobe à la fois la richesse de la gastronomie haïtienne et une ouverture sur les classiques de la cuisine mondiale”, a-t-il dit.

L’objectif de Gaspard Dorélien est d’offrir un voyage culinaire qui débute avec des entrées haïtiennes délectables, traversant les recettes traditionnelles emblématiques, et se termine par des desserts et boissons exquis, typiques d’Haïti. En parallèle, la section bonus sur les recettes internationales vient enrichir ce parcours, soulignant l’universalité et l’interconnexion des saveurs et des techniques culinaires.

Si le livre est maintenant disponible, Gaspard a indiqué que sa réalisation est le fruit d’une démarche longuement réfléchie, initiée en réponse aux nombreuses sollicitations de ses abonnés YouTube depuis 2020. Face à ces demandes, il a fini par offrir à ses fans cet ouvrage. “ La sélection des recettes a débuté en février 2022, un processus méticuleux pour capturer l’essence de la cuisine haïtienne et quelques perles de la gastronomie mondiale”, a-t-il souligné.

Par ailleurs, le consultant en communication n’est pas à son premier ouvrage. Il a déjà présenté plusieurs ouvrages dont deux recueils de poèmes et un ouvrage co-écrit, “Ratures aux quotidiens”, qui rassemble des articles publiés dans “Le Nouvelliste” et “Le Matin” avec une ancienne partenaire.

Pour le moment, l’auteur n’a pas encore programmé une vente-signature. Mais, il invite les intéressés à acheter le livre sur Amazon à partir du samedi 9 décembre. “Les intéressés pourront y commander l’ouvrage soit en version électronique, pour une lecture numérique, soit en version imprimée, pour ceux qui préfèrent le charme traditionnel d’un livre papier. Cette option permettra à chacun de se procurer le livre selon ses préférences et facilitera son acquisition à l’échelle mondiale”, a-t-il détaillé.

“60 recettes de cuisine haïtienne et d’ailleurs” est une exploration bilingue, publiée en français et en anglais, qui s’étend sur 280 pages. Ce projet a été une entreprise indépendante, une publication à compte d’auteur, reflétant la passion de Gaspard pour la cuisine et son engagement à partager cette passion. La révision du livre a été une collaboration avec des amis proches et des collègues, notamment Hugo Merveille, un ancien camarade de l’Université d’État d’Haïti, qui a joué un rôle crucial dans la correction et la finalisation de l’ouvrage.

Gaspard Dorélien encourage les lecteurs à plonger dans ses pages, à expérimenter ses recettes, et à partager les délices de la cuisine haïtienne avec leurs proches. “C’est plus qu’un cadeau ; c’est une célébration de la diversité et de la richesse culinaire”, a-t-il conclu.

Zoom sur Gaspard Dorélien

Gaspard Dorélien vit au Canada depuis le 1er octobre 2022. Il décroche en 2002 un diplôme en communication à l’université d’État d’Haïti. Il a été deuxième lauréat du master en journalisme à l’Université Quisqueya/ CFPJ de Paris en 2012. Il a collaboré avec plusieurs médias dont Le Nouvelliste, Telemax et la RTVC.

En 2006 il a cofondé Anayizz, un journal mensuel consacré à l’univers féminin avant de lancer l’année suivante la Miss Anayizz.

Il poursuit des études cinématographiques. Il a fait des études aux États-Unis, en France.Gaspard Dorélien a vraiment embrassé la cuisine entre 2016 et 2017 après ses études à l’école hôtelière d’Haïti.

Depuis le Canada, il exerce le métier de consultant en communication sans jamais lâcher la cuisine.

