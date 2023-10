Gaza: au moins 200 personnes tuées dans un hôpital après une frappe israélienne

​

Gaza: au moins 200 personnes tuées après un raid israélien dans l’enceinte d’un hôpital.

Une frappe israélienne sur l’enceinte de l’Arabe Al Ahli, un hôpital situé à Gaza, a fait au moins 200 morts, a rapporté le ministère de la Santé du territoire palestinien contrôlé par le Hamas cité par plusieurs médias étrangers. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) condamne l’attaque et lance un appel à la protection des civils et des soins de santé, a-t-il déclaré sur X.

“L’organisation mondiale de la Santé condamne fermement l’attaque contre l’hôpital arabe Al Ahli, dans le nord de Gaza. Les premiers rapports font état de centaines de morts et de blessés. Nous appelons à la protection immédiate des civils et des soins de santé, ainsi qu’à l’annulation des ordres d’évacuation”, a écrit Tedros Adhanom Ghebreyesus sur X.

L’hôpital Arabe Al Ahli se trouve au centre-ville de Gaza. Selon RFI, le ministère de la Santé du territoire palestinien fait état de 200 à 300 personnes tuées après le bombardement des forces israéliennes et des centaines de victimes qui restent coincées sous les décombres.

Par ailleurs, le porte-parole de l’armée israélienne Daniel Hagari a fait savoir qu’il n’a pas tous les détails mais a reconnu que le raid israélien a eu lieu. “Nous allons regarder. La frappe a eu lieu il y a peu de temps, il y a déjà des nombres importants, il est difficile d’évaluer immédiatement la situation”, a-t-il dit.

Le Hamas a lancé un appel à la communauté internationale, les pays arabes et musulmans afin qu’ils assument leurs responsabilités et interviennent immédiatement et non demain.

