Georges Sassine, une vie consacr?e ? l’industrie ha?tienne

1949. Port-au-Prince ?tait une ville de grand soleil, o? les enfants pouvaient grandir r?veurs au milieu de rues qui ne savent pas trop faire peur. Georges Sassine est n? dans cette ville, cette ann?e de 1949, un 18 septembre. Le petit gar?on a v?cu une enfance ?panouie ? Babiole, au coeur de cette capitale port-au-princienne qui savait peu ou prou prendre soin d’elle-m?me.

Au moment o? le petit Georges ?tait encore un ?l?ve de Saint-Louis de Gonzague, le pays savait au moins se v?tir et se donner l’essentiel, les exportations ?taient ?galement r?guli?res. <>, se rem?more M. Sassine en interview avec Roberson Alphonse, ? l’?mission “D?y? kay”, sur T?l? 20, le premier f?vrier dernier.

L’enfance de Georges Sassine a ?t? marqu?e par des relations rayonnantes de bonheur avec sa famille et d’autres enfants du quartier. <>, se souvient-il. Enfance heureuse, mais mouvement?e. Le 26 novembre 1963, son cousin meurt assassin?, le jour o? des assaillants, les fr?res Barbot, ont essay? de tuer Jean-Claude Duvalier. Le petit Georges Sassine ?tait dans le v?hicule de son oncle, non loin du coll?ge Bird. Jean-Claude Duvalier, dont Sassine est devenu l’ami des ann?es apr?s, avait du se cacher, avec sa soeur Denise, pour ?chapper aux assaillants. Cet ?v?nement va marquer toute sa vie. Sa famille d?cida de l’envoyer aux Etats-Unis d’Am?rique. Nous sommes en 1964.

Georges Sassine va poursuivre ses ?tudes au pays de l’Oncle Sam, notamment ? Long Island o? il a fait son high school. C’est ? cette p?riode de sa vie qu’il allait d?couvrir la valeur du travail. Il a multipli? les petits boulots tant?t en ?lectronique, tant?t comme coursier entre autres.

Apr?s le lyc?e, il a entrepris d’?tudier la gestion des affaires bien avant de revenir en Ha?ti en ?t? 1970 pour un s?jour de quelques jours. Mais Georges devait retourner aux ?tats-Unis, notamment pour poursuivre ses ?tudes. Parall?lement, il part travailler dans une banque ? New York. Son travail : analyser les demandes de cr?dit des compagnies. Un job qu’il allait vite abandonner et, guid? par le d?sir d’apprendre et son envie de d?couverte, il partit pour le Danemark o? vivait l’une de ses soeurs. Mais il n’y restait que seulement six mois et revient boucler ses ?tudes et remettre le dipl?me ? sa m?re. Cap maintenant sur de nouvelles aventures.

Rencontre avec la sous-traitance

Nous sommes en 1973, Georges Sassine d?cide de rentrer au bercail. Le pays n’a pas perdu de son charme, malgr? les soubresauts politiques, les Difficiles de P?tion-Ville ?tait la sensation des amoureux de la musique et des soir?es mondaines. Georges est de retour. Georges se sent chez lui. Temps des retrouvailles. Mais aussi du travail.

<>, raconte Georges Sassine, qui allait donc int?grer l’?quipe qui travaillait sur les coffres-forts et les tiroirs. C’est dans ce travail qu’Alain Turnier, ami de son p?re, l’a d?couvert.

<>, raconte Sassine. Il a commenc? ainsi, avec un salaire de 1500 gourdes. Georges Sassine allait quitter Viva Manufacture pour rejoindre une usine ? peine ouverte par les Am?ricains dans le pays. Il allait y travailler comme superviseur de ligne. L?, il allait tout apprendre, notamment ? confectionner des v?tements.

Un secteur victime des troubles politiques

La sous-traitance, commenc?e en Ha?ti, ? la fin des ann?es 60 avec Alain Turnier, Jean Liautaud et G?rard Denis, a ?t? tr?s florissante. 180 000 personnes travaillaient dans ce secteur, num?ro 5 de l’?conomie ? cette p?riode. Selon Georges Sassine, le pays exportait du sucre, du caf? et l’huile essentielle ? cette ?poque. M?me si le salaire minimum n’?tait que de 6,5 gourdes pour ensuite passer ? 15 gourdes, les gens pouvaient vivre avec.

Durant la p?riode post-86, le secteur de la sous-traitance a connu une propulsion par l’arriv?e au pays de beaucoup de compagnies multinationales. <>, explique Georges Sassine.

Le coup d’?tat du 30 septembre 1991 va toutefois provoquer une chute consid?rable dans ce secteur. <>, regrette-t-il. S’ensuit l’embargo. La presque totalit? des usines ont ?t? ferm?es. <>, a indiqu? Sassine.

En 2005, Georges Sassine est devenu vice-pr?sident de l’Association des industries d’Ha?ti (ADIH) qu’il allait plus tard pr?sider. Son usine a fait faillite en 2006. Il a ?galement pass? neuf mois ? la t?te de la SONAPI. Pour l’instant, le secteur textile, gr?ce aux lois HOPE/HELP, ne va pas trop mal. Cependant il devrait doubler, croit Georges Sassine. <>, pr?cise-t-il. C’est un secteur fragile sur lequel l’on ne peut baser l’?conomie ha?tienne, estime Sassine.

Les d?fis sont nombreux. D’abord, ils sont d’ordre infrastructurel; ensuite ils sont en lien au manque de ressources humaines. <>, informe-t-il. La question de l’augmentation du salaire minimum n’a jamais cess? de cr?er des tensions. <>

En termes de perspectives, l’ADIH, souligne Sassine, lutte pour le renouvellement par le Parlement am?ricain des lois HOPE/HELP qui vont expirer en 2025. Le renouvellement est d?j? introduit, mais le pays doit continuer ? faire du lobbying.

?g? de 72 ans, Georges Sassine reste encore tr?s attach? au secteur de l’industrie. Toute sa vie a ?t? consacr?e ? ce secteur, contre vents et mar?es.